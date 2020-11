PlayStation 5: Keine Konsolen direkt im Handel am 19. November; Verkäufe am Veröffentlichungstag nur online

Sony hat klargestellt, dass am Veröffentlichungstag der PlayStation 5 (19. November) keine Exemplare der Konsole im Einzelhandel ausliegen werden. Demnach braucht man am Tag der Markteinführung also keine Einzelhändler, Elektrofachmärkte oder Spieleläden auf Verdacht (noch ein Exemplar zu bekommen) zu besuchen. Sämtliche Verkäufe der PS5 werden ausschließlich über die Online-Shops der Handelspartner abgewickelt. Als Grund für die Maßnahme wird die Covid-19-Pandemie angeführt.Sid Shuman (Senior Director, SIE Content Communications) im PlayStation.Blog : "Damit alle Spieler, Händler und Angestellten vor Covid-19 in Sicherheit sind, bestätigen wir heute, dass am Veröffentlichungstag (19. November) alle Verkäufe über die Online-Shops unserer Handelspartner laufen. Es werden keine Konsolen direkt im Handel am Veröffentlichungstag (19. November) verfügbar sein. Wir bitten euch daher, dass ihr euch nicht vor den lokalen Handelspartnern anstellt oder dort campt, in der Hoffnung, eine PS5-Konsole kaufen zu können. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und tätigt euren Kauf online. (...) Kunden, die Abholung vor Ort gewählt haben, sollten unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen des Geschäfts und Wahrnehmung des zugewiesenen Abholtermins ihre Konsole abholen können. Einzelheiten dazu gibt es beim Spielehändler eures Vertrauens."Letztes aktuelles Video: FAQ Wir beantworten die häufigsten Fragen