PlayStation 5: 1440p-Ausgabe (WQHD) für Monitore wird nicht nativ unterstützt

Ich verstehe diese Aufregung um das Thema nicht!

?Sinn? einer Konsole ist es auf der Couch zu lümmeln und auf nem Riesen TV zu zocken...

Kann mir mal jemand sinnvoll erklären wieso Sony diesen Markt, der im Vergleich wahrscheinlich im Promillebereich liegt, überhaupt bedienen sollte!?

Wenn der Fernseher belegt ist (und sei es wie in den letzten Tagen mit der US-Wahl) oder wenn ich parallel irgendetwas am PC am laufen habe, schließe ich die Konsole auch gerne schon mal an den PC-Monitor an. Dafür muss ich auch nur ein Kabel an der Konsole umstecken, also das ist kein großer Akt.Und dann ist das Bild der Playstation leider um Welten schlechter als das der Xbox One X, die WQHD unterstützt.Winzig ist relativ. Wenn ich einen Meter von einem 32-Zoll-Monitor entfernt sitze, hat das ca. den gleichen Effekt als würde ich zwei Meter von einem 50-Zoll-Fernseher entfernt sitzen.