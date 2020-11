PlayStation 5: 1440p-Ausgabe (WQHD) wird nicht nativ unterstützt; Sony erwägt nachträgliche Unterstützung

Aktualisierung vom 12. November 2020, 15:53 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 06. November 2020, 14:02 Uhr:

Sony erwägt (im Nachhinein) die offielle Unterstützung von 1440p für die PlayStation 5. In einem Interview mit der japanischen Website AV Watch (via PC Gamer ) erklärten die Sony-Vertreter Masayasu Ito und Hideaki Nishino, dass eine 1440p-Unterstützung bei ausreichender Nachfrage in Erwägung gezogen werden könnte.Nishino erklärte, dass die fehlende 1440p-Unterstützung bei der Markteinführung darauf zurückzuführen sei, dass sich Sony zunächst auf die Optimierung der PS5 für Fernseher konzentriert habe. Im Anschluss sagte er noch, dass es eigentlich keinen technischen Grund geben würde, warum die 1440p-Unterstützung nicht hinzugefügt werden könnte, vermutlich über eine Software- und/oder Firmware-Aktualisierung. Über mögliche Bildwiederholraten auf der PS5 wurden aber keine Angaben gemacht.Die PlayStation 5 unterstützt die native Auflösung 1440p (WQHD) nicht, dies hat uns Sony auf Nachfrage offiziell bestätigt und damit auf eine mittlerweile zurückgezogene Meldung von Monitor-Hersteller BenQ reagiert. Die PS5 kann Spiele nur nativ in 1080p und 4K rendern. Schon die PlayStation 4 Pro unterstützte die native 1440p-Ausgabe nicht, obwohl eine große Anzahl ihrer Spiele funktionell mit etwa 1440p lief. Die Xbox Series S und die Xbox Series X unterstützten 1440p beide nativ. Die Series S wurde sogar speziell auf diese Auflösung zugeschnitten.Wenn eine PlayStation 5 an einen 1440p-Bildschirm angeschlossen wird, kann davon ausgegangen werden, dass das Spiel nativ in 1080p gerendert und dieses Signal dann auf 1440p hochskaliert wird ( Quelle ). Eine konkretere Antwort gab es uns Sony auf Nachfrage nicht.Sony deckt mit den beiden Auflösungen 1080p und 4K natürlich die große Mehrheit der Fernseher ab; 1440p spielt in diesem Bereich kaum eine Rolle. Aber es gibt sehr viele Gaming-Monitore, die auf 1440p und stellenweise sehr hohe Bildwiederholraten (>= 120 Hz) setzen, die somit von der PlayStation 5 nur unzureichend unterstützt werden.Letztes aktuelles Video: FAQ Wir beantworten die häufigsten Fragen