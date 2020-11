PlayStation 5: Accolades: Bewertungssystem für positive Multiplayer-Erlebnisse

Auf der PlayStation 5 wird es ein Bewertungssystem für positive Multiplayer-Erlebnisse geben. Die Spieler sollen so ermutigt werden, sich von "ihrer besten Seite" zu zeigen und eine einladende bzw. "positive Spielumgebung" auf der Konsole schaffen. Hierzu wird man den Mitspieler bestimmte Accolades (Auszeichnungen oder Ritterschläge) verleihen können, was schwer an das System erinnert, das in Overwatch eingebaut wurde, um die Toxizität zu reduzieren. Der Ansatz von Sony soll vielmehr ein freundliches Verhalten im Online-Kontext belohnen.Accolades sind Auszeichnungen (basierend auf Angaben Sony via GameSpot ), die man anderen Spielern verleihen kann, denen man in Online-Spielen begegnet ist. Sie können anonym und in drei Kategorien verliehen werden: hilfsbereit, gastfreundlich und sportlich. Hilfreich ist für Spieler gedacht, die von den Spielern als "großzügig, kommunikationsstark und teamorientiert" eingeschätzt werden. Gastfreundlich kann jeder sein, der "andere" oder Neulinge "offen und freundlich" akzeptiert. "Sportlich" können andere Spieler genannt werden, der "positiv, ehrenhaft und respektvoll" sind.Die Auszeichnungen, die man erhalten hat, werden auf der Profil-Übersichtsseite angezeigt. Man kann nur eine Auszeichnung pro Mehrspieler-Partie vergeben und nur an Personen, die nicht bereits auf der Freundesliste stehen. Außerdem kann man einen Spieler innerhalb von zwölf Stunden nur eine Auszeichnung verleihen.Letztes aktuelles Video: VideoTest