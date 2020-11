PlayStation 5: Moderne Features wie VRR, 8K-Unterstützung und ALLM fehlen bislang offenbar

Der Nutzer habe bisher u.a. keine Möglichkeit, die Konsole in den Systemeinstellungen auf 120 Hertz einzustellen, weil der 120-Hertz-Modus nur bei Bedarf von einem Spiel selbst aktiviert werde. Außerdem gebe es bisher kein Anzeichen dafür, dass die variable Fefresh-Rate (VRR) unterstützt wird, mit der bei Bildratenschwankungen Probleme wie Tearing vermieden werden. Zudem habe man beim Anschluss an den nativen 8K-Fernseher "LG 75NANO99" lediglich eine 4K-Auflösung erreichen können - obwohl auf der PS5-Box schon zum Start mit 8K-Kompatibilität geworben werde.Ebenfalls in der Kritik steht die bisher offenbar fehlende Komfort-Option "Auto Low Latency Mode" (ALLM). Beim Betrieb mit einer RTX-Karte von Nividia etwa schaltet ein LG-Bildschirm sofort in diesen Modus, der Spielern automatisch die niedigste Latenz einstellt, indem alle störenden Filter und dergleichen deaktiviert werden. All diese Einstellungen für wenig Verzögerung beim Spielen könne man natürlich auch manuell vornehmen - doch Digital Foundry sorgt sich darum, dass weniger erfahrene Nutzer nicht daran denken und einfach mit stärker verzögerten Grundeinstellung zocken.Zum Vergleich: Im Test der Xbox Series X konnte Digital Foundry ebenfalls keine 8K-Auflösung erreichen (auf einem LG NANO99). Das Magazin hoffte im Text allerdings auf eine hochskalierte 8K-Unterstützung bei der in 6K gerenderten Update-Version von Ori and the Will of the Wisps . 120 Hertz in 4K habe mit LGs CX-Fernseher allerdings problemlos funktioniert, als The Touryst gespielt wurde. ALLM sei ebenfalls grundsätzlich korrekt aktiviert worden. Für den Betrieb der Xbox Series X mit VRR musste der Redakteur aber zuerst eine Beta-Firmware für LGs CX-Fernseher installieren, da die Funktion LG-Endkunden noch nicht zur Verfügung stand (das offizielle Update soll "bald" veröffentlicht werden).