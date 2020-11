PlayStation 5: Controller-Mikro überträgt im Multiplayer offenbar standardmäßig alle Wohnzimmer-Gespräche

Just made this faux pas in an early multiplayer session for something, sitting here talking to @dyani and not realizing I was just broadcasting our whole conversation to the lobby...



— Chandler Wood (@FinchStrife) November 11, 2020

Redakteur Chandler Wood von Playstationlifestyle.net hat auf der Website und seinem Twitter-Account ein Problem mit dem eingebauten Controller-Mikro der PlayStation 5 kritisiert. Da es von den System-Optionen standardmäßig angeschaltet sei, könnten sich Multiplayer-Spieler darauf freuen, mannigfaltige Wohnzimmer-Gespräche anderer Spieler zu hören.Das Problem zankender Haushalte und gruseliger Grummel-, Keuch- und Schmatzgeräusche sei schon mit klassischen Headsets nervig genug. Da schon im Headset-Bereich viele Spieler nicht auf vernünftiges Stummschalten achteten, dürfte es laut Chandler an Sonys neuer Konsole noch deutlich schlimmer werden.Er selbst habe bei einem Multiplayer-Preview-Event versehentlich eine Diskussion mit seiner Frau übertragen, bis schließlich viele wütende Nachrichten in der Lobby ihn an die Mute-Funktion erinnert hätten. Was also tun? Das Controller-Mikro lässt sich stummschalten, indem man auf den kleinen Knopf unterhalb des PS-Knopfes drückt. An der orangefarbenen Leuchte erkennt man, dass es den Raum nicht mehr abhorcht. Zusätzlich lasse sich der Knopf auch zum schnellen Stummschalten des Headsets nutzen.Letztes aktuelles Video: PS5 Launch New Worlds To Explore Play Has No Limits