PlayStation 5: Erste Handelspartner von Sony bereiten nächstes Kontingent zum Verkauf vor

(Spain, Italy) : E-mails are being sent which says that Amazon will have PS5 on 19th November after 1PM CEST #ps5 #PlayStation5 https://t.co/0TmYqrfMaD



— Console & GPU updates (@PS5sales) November 16, 2020

Am 19. November findet bekanntlich die offizielle Markteinführung der PlayStation 5 in Europa statt. Am Veröffentlichungstag werden aber keine Exemplare der Konsole im Einzelhandel ausliegen werden - aufgrund der Covid-19-Pandemie. Sämtliche Verkäufe der PS5 werden ausschließlich über die Online-Shops der Handelspartner abgewickelt ( wir berichteten ). Ein Handelspartner von Sony hat sich aus der Deckung gewagt, und zwar Amazon.de ( Partnershop-Link ). Nach mehreren Berichten u.a. bei Gamefront VGC oder Reddit wird man die PlayStation 5 am Donnerstag (19.11) um 13:00 Uhr wieder bestellen können. Allerdings soll der Lagerbestand nur "sehr begrenzt" sein. Ob auch andere Händler wie Media Markt, Otto, Saturn etc. mit einem PS5-Launch-Kontingent versorgt werden, ist noch unklar.