PlayStation 5: Offizielle Markteinführung in Europa

Heute findet die offizielle Markteinführung der PlayStation 5 in Europa statt, nachdem die Konsole bereits vor einer Woche in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea veröffentlicht wurde. Sony Interactive Entertainment (SIE) wird seine Next-Generation-Konsole aufgrund der Covid-19-Pandemie ausschließlich über Online-Handelspartner vertreiben. Amazon will - nach eigenen Angaben - heute um 13 Uhr noch einige Konsolen verkaufen ( wir berichteten ), wobei das Kontingent "ziemlich limitiert" sein soll. Die Nachfrage wird deutlich höher als das Angebot sein."Heute ist ein historischer Tag für die Marke PlayStation. Wir alle bei SIE freuen uns, die Veröffentlichung von PlayStation 5 gemeinsam mit unseren Fans, Spieleentwicklern und Partnern zu feiern", so Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment. "PS5 ist eine echte Next-Generation-Konsole, die den Beginn einer neuen Gaming-Ära einläutet. Ich bin begeistert von den neuen Welten, die Spieler ab heute erleben können und freue mich ebenso auf die Spiele, die in Zukunft für PS5 erscheinen und für unglaubliche Gaming-Erlebnisse sorgen werden. Wir sind sehr dankbar, mit einer beeindruckenden Gemeinschaft von Weltklasse-Spieleentwicklern zusammenarbeiten zu dürfen. Ihre Kreativität wird grenzenlose Möglichkeiten schaffen und die Zukunft des Gamings auf PS5 mitbestimmen."Die PS5 Digital Edition ist zum unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) von 399,99 Euro und die PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Laufwerk zum UVP von 499,99 Euro erhältlich. Mit Ausnahme des Ultra HD Blu-ray Disc-Laufwerks haben beide PS5-Modelle die gleichen technischen Merkmale."SIE hieß diese neue Generation des Gamings mit der Beleuchtung bekannter Gebäude und beliebter Orte in 25 Regionen auf der ganzen Welt willkommen", heißt es weiter. Dabei wurden die PlayStation-Symbole sowie Abbildungen der PS5, des DualSense-Wireless-Controllers und weiterer PlayStation-Motive projiziert. In Tokio, New York, Auckland, Toronto, Seoul und Mexiko-City waren diese bereits zu sehen, weitere Orte wie das Porsche Museum in Stuttgart, das Leopold Museum in Wien und der Piz Lagalb bei St. Moritz in den Schweizer Bergen folgten gestern Abend. In London sind außerdem einige der allseits bekannten U-Bahn-Schilder (Underground) durch die typischen PS-Symbole auf den Controller-Tasten (Dreieck, Kreis, Kreuz, Quadrat) ausgetauscht worden - auch vor dem dortigen Microsoft-Store.Zu den PS5-Launch-Titeln der SIE Worldwide Studios gehören Marvel's Spider-Man: Miles Morales Demon's Souls (Remake), Sackboy: A Big Adventure und Astro's Playroom (vorinstalliert). Darüber hinaus gibt es PS5-optimierte Spiele von Third-Party-Publishern wie Assassin's Creed Valhalla oder NBA 2K21 und auch fast alle PS4-Spiele können auf der neuen Konsole genutzt werden. Zu den kommenden Exklusivtiteln der Worldwide Studios gehören Ratchet & Clank: Rift Apart Gran Turismo 7 und ein neues God-of-War-Spiel. Weitere Titel, die zuerst auf PS5 erscheinen werden (Konsolen-exklusiv), sind Deathloop Project Athia (Arbeitstitel) und Final Fantasy 16 Sony: "PlayStation-Plus-Mitglieder können sich bei der Veröffentlichung im November dieses Jahres auf 20 handverlesene PlayStation-4-Spiele in der PlayStation Plus Collection freuen, die diese Konsolengeneration geprägt haben. Diese Spiele können auf PlayStation 5 heruntergeladen und gespielt werden. Die PlayStation Plus Collection enthält [u.a.] Batman: Arkham Knight, Bloodborne, Call of Duty: Black Ops 3 - Zombies Chronicle Edition, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Final Fantasy 15, Resident Evil 7 Biohazard, Persona 5, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: A Thief's End und weitere."Auch einige Streaming-Dienste können auf der Konsole genutzt werden, darunter Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, Netflix, Sky Ticket, DAZN, Joyn, Spotify, Twitch, YouTube etc. Auf PlayStation 5 gibt es einen speziellen Bereich exklusiv für Medien und Entertainment.