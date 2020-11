PlayStation 5: Next-Gen-Spiele laut Jim Ryan wohl erst ab 2022; Sony-Antwort auf Game Pass in Vorbereitung?

Jim Ryan, CEO von Sony Interactive Entertainment, sieht die ersten echten Spiele der nächsten Generation, die das volle Potenzial der PlayStation 5 ausreizen werden, erst ab 2022. Das sagte er im Gespräch mit der russischen Nachrichtenagentur TASS (via Games Radar ). Bis dahin werde man noch viele Cross-Gen-Spiele veröffentlichen, um die Millionen von PS4-Spielern ebenfalls mit Software-Nachschub zu versorgen.Laut Ryan wird es in der neuen Konsolengeneration damit ähnlich laufen wie bei der vorherigen, wo seiner Meinung nach erst im Jahr 2015 / 2016 die Spiele auf der PS4 erschienen, welche die Generation erst definiert haben. Es sei normal, dass Entwickler erst eine gewisse Eingewöhnungszeit mit einer neuen Hardware benötigen, bevor sie deren gesamtes Potenzial entfesseln können.Interessant: Auf die Frage, wie Sony auf den beliebten Abo-Service Game Pass reagieren wird, verwies Ryan auf der einen Seite zwar wie immer auf das Gegenstück PlayStation Now, doch soll es zu dem Thema Abo-Dienst in naher Zukunft wohl Neuigkeiten geben.Letztes aktuelles Video: PS5 Launch New Worlds To Explore Play Has No Limits