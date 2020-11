PlayStation 5: Zahlreiche Nutzer-Beschwerden über Crashes im Rest-Mode und weitere Bugs

Ein mehrfach berichteter Fehler von Bekannten unserer Redakteure ist, dass Disc-Spiele wieder deinstalliert wurden, sobald die entsprechende Blu-ray wieder aus dem Laufwerk genommen wurde. Dieses Problem soll sich laut erster Workarounds umgehen lassen, indem man nicht manuell aufs "Kopieren" der Spieldaten klickt, sondern die automatische Installation nutzt, nachdem man eine Disc eingelegt hat. Ein weiterer Freund erzählte davon, dass sich seine Konsole manchmal einfach grundlos im laufenden Betrieb abschalte.

So rund wie von Sony erhofft liefen der gestrige PS5-Start und die ersten Spielstunden vieler Nutzer offenbar nicht ab. Während des Betriebs für den Konsolentest haben wir zwar keine der genannten Probleme erlebt, im Netz häufen sich mittlerweile aber die Beschwerden über Crashes in Verbindung mit dem Rest-Mode (also einem erweiterten Standby-Modus) und zahlreiche andere technische Macken. Androidcentral.com etwa rät in seiner Übersicht bekannter Probleme mittlerweile komplett davon ab, den Rest-Modus der Stromspar-Optionen zu benutzen. Mit ihm kann man normalerweise im Standby ein Spiel unterbrechen oder auf diverse Funktionen wie Remote-Play zugreifen, zumal das System in diesem Ruhe-Betrieb automatisch die Spielstände aktuell hält. Es gebe aber zahlreiche Berichte darüber, dass der Rest-Modus kritische Fehler und Abstürze verursacht, die danach einen Neuaufbau der Datenbank erfordern oder die Konsole "bricken", also komplett unbrauchbar machen sollen.Bei manchen Heim-Konsolen der Redaktion ist es mittlerweile u.a. dazu gekommen, dass sich das Gerät beim Übertragen der Daten von der PS4 auf die PS5 aufhägte und danach die Datenbank erneut aufbauen musste - inklusive kurzzeitig extrem niedriger Bild-Auflösung nach dem Neustart.Nach der installation von Devil May Cry 5 - Special Edition kam es zudem in der Redaktion zu Problemen. Eine Version des Spiels lief zwar einwandfrei, ein zweites Exemplar auf einer anderen Konsole spuckte nach der Installation aber bislang lediglich eine Fehlermeldung aus, auch mit der aktuellsten Version und nach einem Reboot (wir versuchen es gerade mit einem erneuten Download).Letztes aktuelles Video: PS5 Launch New Worlds To Explore Play Has No Limits