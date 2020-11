PlayStation 5: VRR-Unterstützung soll per Firmware-Update nachgereicht werden

Bisher unterstützt die PlayStation 5 noch nicht das HDMI-Feature VRR (Variable Refresh Rate), obwohl die Konsole mit einem HDMI 2.1-Anschluss ausgestattet ist. Das soll aber nicht so bleiben: Im FAQ-Bereich auf dem PlayStation Blog heißt es seitens Sony, dass die PS5-Hardware grundsätzlich dazu in der Lage ist, die Funktion aber erst mit einem zukünftigen Update der Systemsoftware implementiert wird."After a future system software update, PS5 owners will be able to use the VRR feature of compatible TVs when playing games that support VRR."Mit VRR können Fernseher im Zusammenspiel mit angeschlossenen Geräten wie Videospielkonsolen oder PC die Bildfrequenz variieren und ermöglichen dadurch eine fehlerfreie sowie flüssige Darstellung, bei der auch der störende Tearing-Effekt (zerrissenes Bild) eliminiert wird.Letztes aktuelles Video: PS5 Launch New Worlds To Explore Play Has No Limits