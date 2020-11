PlayStation 5: Reseller-Gruppe sicherte sich mit modernen Bots offenbar rund 3.500 Konsolen in Großbritannien

Viele PS5-Interessierte dürften das frustrierende Gefühl kennen, wenn Bots einem binnen Sekunden die Vorverkaufs-Konsole weggeschnappt haben. In Großbritannien schien die Lage besonders angespannt gewesen zu sein, denn laut Business Insider haben sich die Mitglieder einer Reseller-Gruppe rund 3.500 Konsolen gesichert, um sie danach zu stolzen Preisen auf Online-Auktionshäusern anzubieten.Die Gruppe "CrepChiefNotify" habe gegenüber dem Magazin erläutert, in der ersten Vorbesteller-Runde knapp 1.000 Geräte erwischt zu haben und in der zweiten sogar 2.472 Stück. Nutzer der Plattform zahlen für eine Mitgliedschaft von 29,99 Pfund (monatlich) bis zu 399 Pfund ("Lebenszeit") und können danach auf Bots und entsprechende Anleitungen zugreifen. Außerdem würden sie sofort benachrichtigt, sobald bei einer der Bezugsquellen verfügbare Ware auftauche. Viele hätten statt mit Bots bei der PS5 auch persönlich versucht, zuzuschlagen. Auf Twitter hätten manche Nutzer hinterher mit entsprechenden Fotos ihrer Beutezüge geprotzt:Die meisten "Scalper" bzw. Mitglieder der Gruppe betreiben das Geschäft offenbar regelmäßig und mit verschiedenen Gütern, damit es sich ordentlich auszahlt, statt negative Zahlen einzufahren. Im Laufe der Corona-Engpässe habe sich das Geschäftsmodell von Sammler-Turnschuhen hin zu Konsolen oder auch Outdoor-Whirlpools ("Hot Tubs") erweitert, so ein Manager - je nachdem, was gerade knapp und heiß begehrt sei.In den USA hätten sich wiederverkaufte Konsolen etwa im Bereich von 900 Dollar für 500-Dollar-Modelle mit Disc-Laufwerk bewegt. Manche Händler hätten sogar 1.100 Dollar dafür verlangt - und 900 Dollar für das Digital-Modell (kostet normalerweise rund 400 Dollar). Um bei der extrem starken Nachfrage nach der PlayStation 5 überhaupt eine Chance gegenüber Mitbewerbern zu haben, seien modernste Bots zum Einsatz gekommen. In den USA hätten vergleichbare Bots für den temporären Zusammenbruch des Walmart-Stores gesorgt, so das Magazin.Letztes aktuelles Video: PS5 Launch New Worlds To Explore Play Has No Limits