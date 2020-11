PlayStation 5: Zwei Systemsoftware-Updates zum Download

"Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem installierte Disc-Versionen von Spielen manchmal gelöscht wurden.

Es wurde ein Problem behoben, durch das der PS5 Wireless-Controller im Ruhemodus nicht aufgeladen wurde, wenn er über das USB-Kabel, das bei einigen PS5-Konsolen im Lieferumfang enthalten ist, an den USB-Typ-A-Anschluss auf der Vorderseite der PS5 angeschlossen war."

Ein Problem, bei dem Benutzer keine Spiele herunterladen konnten, weil nur die Option "In Warteschlange zum Herunterladen" oder "Details anzeigen" angezeigt wurde, wurde behoben. Wenn dieses Problem auftritt, aktualisiere die Systemsoftware auf die neueste Version und versuche dann, deine PS5 im Sicherheitsmodus zu starten, damit die Datenbank neu aufgebaut wird."

Sony hat gestern und heute jeweils ein Systemsoftware-Update für die veröffentlicht . Folgende Fehler werden behoben bzw. folgende Verbesserungen werden vorgenommen.Version 20.02-02.26.00Version 20.02-02.25.00Sony: "Für eine bestmögliche PlayStation-Erfahrung solltest du deine PS5-Konsole immer auf die neueste Version der Systemsoftware aktualisieren. Durch das Update wird die Sicherheit erhöht, und es können zahlreiche zusätzliche Funktionen genutzt werden."