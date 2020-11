PlayStation 5: Sony verbaut offenbar mindestens drei verschiedene Lüfter

Warum gibt es im Internet so viele abweichende Erfahrungsberichte über die PS5-Lautstärke? Ein Grund könnte sein, dass Sony viele verschiedene Lüftermodelle eingebaut hat. Das französische Technik-Magazin Lesnumeriques.com zumindest spricht von einer regelrechten "Konsumenten-Lotterie", da mindestens drei verschiedene Lüftermodelle verbaut seien.Die Redaktion erkannte nach dem Abnehmen der Gehäuse-Seitenteile an zwei Geräten zwei unterschiedliche Lüftermodelle, zumal in Sonys offiziellem Teardown-Video noch ein weiteres Modell zu sehen gewesen sei. Beim lauteren Exemplar der Redaktion sieht man auf dem Foto u.a. die größeren Abstände zwischen den Rotorblättern und ihre abweichende Form. Nach 15 Minuten Betrieb mit Demon's Souls seien an der leiseren Konsole 39 dB gemessen worden und beim lauteren Modell 43 dB.Letztes aktuelles Video: PS5 Launch New Worlds To Explore Play Has No Limits