PlayStation 5: Gerücht: 3,4 Millionen PS5-Konsolen in vier Wochen verkauft; neuer Rekord für Sony

In den ersten vier Wochen nach dem Verkaufsstart sollen weltweit ungefähr 3,4 Millionen PlayStation-5-Konsolen ausgeliefert worden sein. Diese Angabe stammt aus einem Bericht der Digitimes (taiwanesische IT-Zeitung), die sich wiederum auf nicht näher genannte "Branchenquellen" bezieht - sehr wahrscheinlich auf Quellen innerhalb der Produktionskette.Sollte die Zahl korrekt sein, dann ist es höchste für eine PlayStation-Konsole erreichte Stückzahl in den ersten vier Wochen nach der Markteinführung. Offizielle Zahlen von Sony liegen nicht vor, weswegen man in der Hinsicht trotzdem vorsichtig sein sollte. Basierend auf Berichten von Bloomberg und Nikkei möchte Sony bis Ende März 2021 zwischen fünf und sechs Mio. PS5-Konsolen produzieren.Es wird erwartet, dass im Jahr 2021 zwischen 16,8 und 18 Millionen PS5-Konsolen produziert werden können, u.a. aufgrund zusätzlicher Produktionskapazität durch die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (vor allem AMD soll sich zusätzliche Kapazitäten gesichert haben) und weitere nachgelagerte Produktionspartner. Es heißt, dass mehr Konsolen für den asiatischen Raum bereitgestellt werden sollen.Die PlayStation 5 ist seit der Markteinführung kaum verfügbar. In vielen westlichen Ländern (Nordamerika und Europa) gibt es unregelmäßigen Nachschub, der jedoch sehr schnell wieder ausverkauft ist. In Japan haben die Einzelhandelspartner von Sony regelmäßig Verlosungen veranstaltet, um die extrem begrenzten Bestände an die Käufer zu bringen. Laut der Famitsu via Gematsu wurden bis zum 20. Dezember insgesamt 242.000 PlayStation-5-Exemplare in Japan verkauft.Letztes aktuelles Video: Diese Spiele erscheinen 2021 exklusiv