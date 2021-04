PlayStation 5: Lieferprobleme der Konsole werden auch "im zweiten Jahr" anhalten; Sony will flexibel reagieren

Während einer Telefonkonferenz für Investoren, die im Zuge der Präsentation der Geschäftsergebnisse ( wir berichteten ) stattfand und von VGC teilweise transkribiert wurde, hat der Finanzchef von Sony gesagt, dass die Verfügbarkeit der PlayStation 5 auch im aktuellen Geschäftsjahr (April 2021 bis Ende März 2022) noch problematisch sein dürfte. Sie hoffen aber, mehr als 14,8 Mio. Exemplare der Konsole auf den Markt bringen zu können und damit weiter vor der PlayStation 4 zu liegen. Seit der Markteinführung bis Ende März 2021 wurden 7,8 Mio. PS5-Konsolen weltweit verkauft.Hiroki Totoki sagte, dass sie in der Sony-Führungsetage nicht erwarten würden, die Lieferprobleme vollständig lösen zu können, die dazu geführt haben, dass die PS5 seit ihrer Markteinführung weitgehend ausverkauft sei. Sie würden derzeit aber verschiedene Lösungen in Erwägung ziehe, um mit dem weltweiten Mangel an Hardware-Komponenten fertig zu werden, einschließlich möglicher Änderungen des Hardware-Designs oder der Beschaffung der Komponenten über Zweitlieferanten.Hiroki Totoki (Director, Executive Deputy President, CFO, Representative Corporate Executive Officer of Sony Group Corporation): "Wie ich bereits sagte, streben wir ein größeres Verkaufsvolumen als bei der PS4 [im zweiten Jahr] an. Aber können wir das Angebot drastisch erhöhen? Nein, das ist nicht wahrscheinlich. Der Mangel an Halbleitern ist ein Faktor, aber es gibt noch andere Faktoren, die sich auf das Produktionsvolumen auswirken. Im Moment würden wir gerne den Absatz von 14,8 Millionen im zweiten Jahr der PS4 übertreffen."Die Knappheit von Halbleitern, die nahezu alle Bereiche der Unterhaltungselektronik (auch Xbox-Konsolen, PC-Grafikkarten, CPUs etc.) über Smartphones bis hin zu Autos betrifft, würde flexibel Lösungen erfordern, sagte er weiter. Der CFO deutet an, dass sie unter Umständen eine andere Ressource finden oder das Design ändern könnten - ähnlich wie der Sony-Bereich "Electronics Products & Solutions" müssten sie sich flexibel an die Situation anpassen.Letztes aktuelles Video: Diese Spiele erscheinen 2021 exklusiv