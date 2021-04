PlayStation 5: Wird ab Mitte Mai in China verkauft; Spiele der PlayStation Plus Collection unterscheiden sich

Final Fantasy 15

Gravity Rush 2

Hardcore Mecha

Helldivers: Dive Harder Edition

Horizon Zero Dawn / Horizon Zero Dawn - The Frozen Wilds

Journey

The Last Guardian

LittleBigPlanet 3

Loco Roco Remastered

Ratchet & Clank

Tearaway

WipEout Omega Collection

Batman: Arkham Knight

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops 3 - Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

God of War (2018)

inFAMOUS Second Son

The Last of Us Remastered

Monster Hunter World

Mortal Kombat 10

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

Uncharted 4: A Thief's End

Until Dawn

Sony wird die PlayStation 5 und die PlayStation 5 Digital Edition auch in China auf den Markt bringen. Beide Konsolen werden am 15. Mai 2021 für 3.899 Yuan (ca. 498 Euro) respektive 3.099 Yuan (ca. 396 Euro) verkauft. Welche Spiele zum Verkaufsstart zur Verfügung stehen werden, wurde noch nicht finalisiert. Laut Gematsu sind bisher Sackboy: A Big Adventure Ratchet & Clank: Rift Apart und Genshin Impact geplant.Nutzer aus China, die ein kostenpflichtiges PlayStation-Plus-Abo besitzen, dürfen zum Verkaufsstart der Konsole auf folgende PS4-Spiele in der PlayStation Plus Collection zugreifen:Das Spiele-Aufgebot der PlayStation Plus Collection in China unterscheidet sich deutlich von dem Angebot in anderen Regionen. Lediglich drei Spiele sind identisch, und zwar Final Fantasy 15, The Last Guardian und Ratchet & Clank. Die in Deutschland verfügbare PS Plus Collection umfasst hingegen:Letztes aktuelles Video: Diese Spiele erscheinen 2021 exklusiv