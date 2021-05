PlayStation 5: Die Lieferschwierigkeiten werden voraussichtlich bis ins Jahr 2022 anhalten

Die Engpässe und die Lieferschwierigkeiten bei der PlayStation 5 werden voraussichtlich bis ins Jahr 2022 anhalten, sagte Hiroki Totoki (Chief Financial Officer von der Sony Group). In einem "privaten Briefing" mit Analysten und Investoren nach der Bekanntgabe der jüngsten Sony-Finanzergebnisse sagte Totoki, dass es aufgrund von Lieferproblemen bei Komponenten wie Halbleitern (Schlagwort: Chipkrise) eine Herausforderung sei, mit der starken PS5-Nachfrage mithalten zu können. Seine Aussage wurde von mehreren Teilnehmern dieser Sitzung an Bloomberg weitergegeben.Hiroki Totoki: "Ich glaube nicht, dass sich die Nachfrage in diesem Jahr beruhigen wird - und selbst wenn wir uns im nächsten Jahr viel mehr Bauteile/Geräte sichern können und viel mehr Einheiten der PlayStation 5 produzieren würden, wäre unser Angebot nicht in der Lage, mit der Nachfrage Schritt zu halten. (...) Wir haben mehr als 100 Millionen Exemplare der PlayStation 4 verkauft und in Anbetracht unseres Marktanteils und unseres Rufs kann ich mir nicht vorstellen, dass die Nachfrage so einfach zurückgehen wird."Totoki sagte den Analysten, dass Sony die Produktion so schnell wie möglich hochfahren möchte, um sicherzustellen, dass die Konsolen in die Regale der Einzelhändler kommen. Die Nachfrage werde unabhängig von der Covid-19-Situation hoch bleiben, versicherte der CFO einem Analysten, der sich Sorgen machte, ob Sony in der Lage sei, den von den Auswirkungen bzw. Einschränkungen der Pandemie ausgelösten "Boom in der Unterhaltungsindustrie" voll ausnutzen zu können.Sony hat bis zum 31. März 2021 weltweit 7,8 Mio. Exemplare der PlayStation 5 und 115,9 Mio. Exemplare der PlayStation 4 ausgeliefert. Damit hat das Unternehmen die eigene PS5-Absatzprognose um 200.000 Exemplare übertroffen (Quellen: Geschäftsbericht #1 und #2 ). Es wird erwartet, dass bis zum 31. März 2022 mindestens weitere 14,8 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert werden.Letztes aktuelles Video: Diese Spiele erscheinen 2021 exklusiv