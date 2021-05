PlayStation 5: Mehr als 25 Spiele bei den PlayStation Studios in Entwicklung, darunter viele neue Marken

Bei den PlayStation Studios (First Party) von Sony Interactive Entertainment befinden sich aktuell mehr als 25 Spiele für die PlayStation 5 in Entwicklung, sagte Hermen Hulst (Head of PlayStation Studios) gegenüber Wired . Fast die Hälfte dieser Spiele sollen ein "neues geistiges Eigentum" (neue Marke) sein. Der ehemalige Chef von Guerrilla Games verspricht eine "unglaubliche Vielfalt", die von Entwicklern aus unterschiedlichen Regionen kommen soll. Von "großen und kleinen Spielen aus verschiedenen Genres" ist die Rede. Konkreter wurde er nicht, aber für Wired wirkt es so, als würde Sony langsam Fahrt bei der neuen Konsolen-Generation aufnehmen.Von den in Entwicklung befindlichen Spielen sind bisher nur wenige Titel offiziell angekündigt worden. Hierzu gehören Ratchet & Clank: Rift Apart (11. Juni 2021) von Insomniac Games, Horizon Forbidden West (2021) von Guerrilla Games, God of War Ragnarok (2021) von Sony Santa Monica und Gran Turismo 7 von Polyphony Digital (2022). Außerdem befindet sich ein neues AAA-Multiplayer-Projekt bei den Firewalk Studios und ein neuer Titel bei den Haven Studios (Jade Raymond) in Entwicklung. Gerüchte ranken sich zudem um ein Remake von The Last of Us Laut einem Sprecher von Sony Interactive Entertainment via Gematsu haben die PlayStation-5-Nutzer seit dem Launch der Konsole (November 2020 bis Ende März 2021) ca. 81 Prozent mehr Zeit mit der Konsole als auf der PlayStation 4 während gleichen Launch-Periode (2013 bis 2014) verbracht. Außerdem wurden in den ersten fünf Monaten der PlayStation 5 elf Prozent mehr Spiele als bei der PlayStation 4 verkauft. Auch die Spielzeit der Nutzer war im März 2021 um 20 Prozent höher als ein Jahr zuvor.Hiroki Totoki (Chief Financial Officer von der Sony Group) geht übrigens davon aus, dass die Lieferschwierigkeiten bei der PlayStation 5 voraussichtlich bis ins Jahr 2022 anhalten werden ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Diese Spiele erscheinen 2021 exklusiv