PlayStation 5: DualSense Wireless-Controller ab Juni in zwei weiteren Farben erhältlich

Der DualSense Wireless-Controller wird ab Juni 2021 in zwei weiteren Farben erhältlich sein: Midnight Black und Cosmic Red. Es ist die erste Veröffentlichung der PlayStation-5-Controller in anderen Farben seit dem Launch der Konsole im November 2020. Sony : "Der Controller in Midnight Black verfügt über zwei dezent abweichende Schwarztöne mit hellgrauen Details, die unserem Eindruck vom Weltall am Nachthimmel nachempfunden sind. Cosmic Red hingegen ist ein markantes Design in Schwarz und Rot, inspiriert von der einzigartigen, leuchtenden Farbkraft der Rottöne des Kosmos."Die Controller in den neuen Farben sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab dem 18. Juni 2021 bei teilnehmenden Händlern erhältlich. In Deutschland und Österreich wird der Controller im Midnight-Black-Design 69,99 Euro (UVP) und die Cosmic-Red-Variante 79,99 Euro (UVP) kosten. Da es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP) handelt, kann der tatsächliche Verkaufspreis variieren. An den Features (haptisches Feedback, adaptive Trigger etc.) des Controllers ändert sich im Gegensatz zum bisherigen DualSense Wireless-Controller nichts. Satoshi Aoyagi (Designer): "Sowohl Midnight Black als auch Cosmic Red haben einen dezenten blauen Grundton, der die Rot- und Schwarztöne einzigartig in Szene setzt. Auch der ursprüngliche DualSense Wireless-Controller verfügt über diesen blauen Farbton, sodass sich die drei Controller farblich gut ergänzen. Darüber hinaus wurden die Tastenfarben und Designdetails des Controllers ebenfalls an die neuen Farben angepasst. Wir hoffen, dass diese neuen Farben dem Gaming-Erlebnis unserer Fans noch mehr Spaß und Spannung verleihen."Letztes aktuelles Video: Diese Spiele erscheinen 2021 exklusiv