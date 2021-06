PlayStation 5: Sony sucht Betatester für das nächste Update der Systemsoftware

Sony sucht Betatester für das nächste Update der PlayStation-5-Systemsoftware. Das "große System-Update mit vielen neuen Funktionen" soll noch im Laufe des Jahres erscheinen. Die Features wurden allerdings nicht genannt. Die Website zur Anmeldung zum Betaprogramm für PlayStation-5-Systemsoftware findet ihr hier "Ab heute könnt ihr euch hier für die Teilnahme am allerersten Betaprogramm für die PS5-Systemsoftware anmelden. Registrieren können sich Spieler ab 18 Jahren in den USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Wenn ihr euch dafür anmeldet, könntet ihr zu den Ersten gehören, die neue Features testen und wichtiges Feedback geben können, das bei der Entwicklung der Software hilft", schreibt Sony."Wenn ihr ausgewählt werdet, bei diesem Programm mitzumachen, erhaltet ihr eine E-Mail mit Anweisungen dazu, wie ihr die Betaversion der nächsten Systemsoftware herunterladen könnt. Um euch anzumelden, benötigt ihr eine PS5-Konsole mit einer Internetverbindung und ein Konto für das PlayStation Network. Außerdem werdet ihr automatisch dem Pool der potenziellen Teilnehmer für zukünftige PS5-Systemsoftware-Betas hinzugefügt, ohne dass ihr euch erneut registrieren müsst. Nachdem die Betaversion zur Verfügung steht, könnt ihr eure Systemsoftware auf die neueste offizielle Version zurücksetzen, bevor das Betaprogramm endet.""Unser letztes PS5-System-Update vom April brachte neue Funktionen wie erweiterten USB-Speicher, generationsübergreifendes Share Play, eine verbesserte Game Base und andere Verbesserungen der Benutzeroberfläche und Social-Media-Funktionen. In den kommenden Wochen werden wir euch mehr darüber berichten können, was in der Beta für unser nächstes Update dabei sein wird."Letztes aktuelles Video: Diese Spiele erscheinen 2021 exklusiv