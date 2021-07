PlayStation 5: Hat sich mehr als zehn Millionen Mal verkauft

Sony meldet, dass die PlayStation 5 über zehn Millionen Mal verkauft wurde (Stichtag: 18. Juli 2021). Damit ist die PS5 die am schnellsten verkaufte Konsole in der Geschichte von Sony Interactive Entertainment (SIE), erklärte Veronica Rogers (SVP und Global Head of Business Operations) im SIE-Blog . Sie hob ebenfalls hervor, dass dieser Erfolg trotz der Corona-Pandemie und trotz der Lieferengpässe im Hardware-Bereich geschafft wurde. Zum Vergleich: Die PlayStation 4 brauchte einen Monat länger, um die Zehn-Millionen-Marke zu erreichen.Microsoft nennt schon seit mehreren Jahren keine konkreten Verkaufszahlen mehr. Die Analysten bzw. Marktforscher von Niko Partners schätzen , dass bis Ende Juni 2021 ungefähr 6,5 Mio. Xbox-Series-X/S-Konsolen weltweit verkauft wurden. Im gleichen Zeitraum lag die Xbox One bei 5,7 Mio. und die Xbox 360 bei 5,0 Mio. (ebenfalls Schätzungen).In einem Bericht bei GamesIndustry.biz sind außerdem einige Spiele-Verkaufszahlen von Sony genannt worden:"Ob es nun die Anzahl der Nutzer ist, die durch eine Kennzahl wie MAU [Monthly Active Users] gemessen wird, oder ob es die Zeit ist, die die Nutzer mit Spielen verbringen. Beide Messgrößen zeigen ein sehr deutliches zweistelliges Wachstum im Vergleich zum Launch-Zeitraum der PS4, dem bisherigen Höchststand", so Jim Ryan ( CEO von SIE ).Letztes aktuelles Video: Diese Spiele erscheinen 2021 exklusiv