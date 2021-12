PlayStation 5: Neues System-Update veröffentlicht

Brotsuppe hat geschrieben: ? Heute 17:44

Aber nicht, wenn von Anfang an versprochene Features nach einem Jahr immer noch nicht verfügbar sind.Stichwort VRR. Ich frage mich, was da so lange dauern kann.Meine Vermutung: Die im Moment verwendete Hardware mit dem abgespeckten HDMI 2.1 gibt diese Funktion gar nicht erst her. Und diese Hardware jetzt nachträglich zu verbessern traut sich Sony nicht, da ihnen dann sämtliche Erstkäufer die Bude abfackeln würden. Wahrscheinlich wird es VRR frühestens mit einer PS5 Pro geben.