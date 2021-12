PlayStation 5: DualSense in drei neuen Farben angekündigt, kolorierte Konsolen-Cover kommen ab Januar 2022

Wer der weißen Gehäuseteile seiner PlayStation 5 überdrüssig ist, bekommt ab Januar 2022 die Gelegenheit, diese gegen die offiziell von Sony veröffentlichten so genannten "Konsolen-Cover" auszutauschen. Die Cover werden sowohl für die Disc-Version der Konsole als auch die digitale Variante angeboten. Zum Start werden die Farben Midnight Black sowie Cosmic Red zur Verfügung stehen, wenn das Angebot in folgenden Ländern startet: USA, Kanada, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Österreich, Spanien, Portugal, Italien, Australien, Neuseeland, Japan, China, Taiwan, Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Vietnam und die Philippinen. Aufmerksame Leser erkennen: Diese Farben entsprechen den Farb-Alternativen, in denen man die DualSense-Controller bekommen kann.Im gleichen Zeitraum wird man allerdings auch das Farbangebot der Controller ausweiten: Als neue Farben stehen dann Nova Pink, Starlight Blue sowie Galactic Purple zur Verfügung. Diese Farbtöne sollen dann im Laufe des Jahres auch als Konsolen-Cover angeboten werden. Die genauen Markteinführungstermine können je nach Standort variieren, so dass man bei seinem Händler vor Ort Infos zur Verfügbarkeit einholen sollte.Vorabzugriff für einige der Controller und Konsolen-Cover gibt es im Sony-Direktvertrieb bei direct.playstation.com . Dort wird der DualSense Galactic Purple ab dem 14. Januar verfügbar sein. Ab 21. Januar gibt es dort dann (solange der Vorrat reicht) die Cover in Midnight Black und Cosmic Red.