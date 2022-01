PlayStation 5: Gerücht: Patent deutet erweiterte Abwärtskompatibilität an

Dass die meisten PS4-Spiele ohne Probleme auf der PlayStation 5 ( ab 888,00€ bei kaufen ) laufen, ist kein Geheimnis. Will man jedoch ältere Klassiker von den vorherigen PlayStation-Konsolen auf der Next-Gen-Plattform von Sony spielen, ist das bisher leider nicht möglich. Doch das könnte sich in absehbarer Zukunft ändern, wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, die derzeit kursieren.Anlass für Spekulationen dieser Art liefert eine aktuelle Meldung des Twitter-Benutzers "Shaun". Der meldete sich vor kurzem zu Wort, um über einen interessanten Fund zu berichten. Demnach hat er ein Patent von Sony aufspüren können, das Systemarchitekt Mark Cerny eintragen ließ. Dies könnte auf eine mögliche Abwärtskompatibilität der PS5 hindeuten – oder zumindest die Basis dafür. In der entsprechenden Passage des Patents ist von einer "Backward Compatibility Through Use Of Spoof Clock And Fine Grain Frequency Control" die Rede. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich dabei um eine softwareseitige Lösung, um ältere Programme auf einer aktuellen Hardware laufen zu lassen.Allerdings steht eine Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Sony Interactive zu diesem Thema bisher aus. Daher sollte man die ganze Sache vorerst mit einer gewissen Vorsicht genießen.