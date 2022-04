PlayStation 5: Variable Bildwiederholfrequenz VRR wird eingeführt

Per Update bekommt die PS5 die Funktion, Spiele mit variabler Bildwiederholfrequenz anzuzeigen; das soll Frame-Pacing- und Tearing-Probleme minimieren. Bereits erschienene Titel werden Patches erhalten.Immer schön, wenn Hideaki Nishino, der Senior Vice President im Bereich Platform Planning & Management der PlayStation 5 ( ab 798,00€ bei kaufen ) mit spannenden Neuigkeiten um die Ecke kommt. Zum Beispiel in Form eines Posts auf dem offiziellen PlayStation-Blog. Diesmal geht es um VRR-Unterstützung für neueste Sony-Konsole.Nishino dazu: "Heute freuen wir uns, bekannt geben zu können, dass die Unterstützung für die variable Bildwiederholfrequenz (VRR) diese Woche weltweit für PS5-Spieler eingeführt wird. Auf HDMI-2.1-VRR-kompatiblen Fernsehern und PC-Monitoren synchronisiert VRR dynamisch die Bildwiederholfrequenz der Anzeige mit der grafischen Ausgabe der PS5-Konsole. Dadurch wird die visuelle Leistung von PS5-Spielen verbessert, da visuelle Artefakte wie z. B. Frame-Pacing-Probleme und Screen-Tearing-Effekte minimiert bzw. eliminiert werden. Das Gameplay vieler PS5-Titel fühlt sich flüssiger an, da Szenen nahtlos wiedergegeben werden, Grafiken schärfer aussehen und die Eingangsverzögerung reduziert wird."Spiele, die es bereits im Handel sind, brauchen einen Patch, um von dem neuen Feature zu protitieren; Titel, die ab sofort erscheinen, beinhalten den VRR-Support natürlich schon. Die Spiele, die in den nächsten Wochen mit Updates auf den neuesten Stand gebracht werden, sind:Astro's PlayroomCall of Duty: VanguardCall of Duty: Black Ops Cold WarDeathloopDestiny 2Devil May Cry 5 Special EditionDIRT 5GodfallMarvel's Spider-Man RemasteredMarvel's Spider-Man: Miles MoralesRatchet & Clank: Rift ApartResident Evil VillageTiny Tina's WonderlandsTom Clancy's Rainbow Six SiegeTribes of MidgardLaut Sony, sind dies nur "ein paar der PS5-Titel, die die VRR-Unterstützung erhalten". Einen konkreten Termin für die VRR-Einführung bleibt der Konzern schuldig: "In den nächsten Tagen" soll es ein System-Update geben, für das man - Überaschung!!! - mit dem Internet verbunden sein muss. Anschließend wird VRR automatisch aktiviert, falls die Konsole an einen HDMI-2.1-VRR-kompatiblen Fernseher oder PC-Monitor angeschlossen ist. Natürlich kann man die Funktion in den Systemeinstellungen auch abschalten. Sony nennt noch die Option, "VRR auch auf PS5-Spiele anzuwenden, die dies nicht unterstützen. Diese Funktion kann die Videoqualität für einige Spiele verbessern." Gleichzeitig gibt es die Warnung: "Sollte das zu unerwarteten visuellen Effekten führen, kannst du diese Option jederzeit deaktivieren."Letztes aktuelles Video: KonsolenCover