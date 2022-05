PlayStation 5: Hardware-Updates in den nächsten zwei Jahren?

In a new conference, TCL Technology have said that a new Xbox Series S/X and PS5 Pro are coming in 2023/2024.



Via https://t.co/FI7Jgq0egY pic.twitter.com/7v2sNVNVm4



— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 25, 2022

Sicherlich werden Sony und Microsoft ihren Konsolen PS5 und Xbox Series Hardware-Updates folgen lassen. Ein frisch geleaktes Foto grenzt Leistungsdaten und Release-Zeitraum ein.Der chinesische Hardware Hersteller TCL aus Shenzen hält eine mehr oder weniger geheime Konferenz ab. Aufnahmen der Slides, die während der Präsentation gezeigt werden, sind natürlich strengstens untersagt.Das hielt einen unbekannten Zuschauer allerdings nicht davon ab, trotzdem einen schnellen Schnappschuss der wohl wichtigsten Folie zu machen. Wie im eingebundenen Tweet von Brancheninsider Tom Henderson zu sehen, geht es um die Leistungsdaten und den angepeilten Termin der Markteinführung für die PS5 Pro und die New Xbox Series X.Dort wird die jeweils verbesserte GPU angegeben, die eine Ausgabe von 8K-Inhalten bei 60 Bildern pro Sekunde ermöglichen soll. Das ist zwar ziemlich unwahrscheinlich, eine neue GPU von AMD für beide Konsolen allerdings so gut wie sicher.Der Release-Zeitraum der beiden Hardware-Updates wird hier mit Ende 2023 oder Anfang 2024 taxiert. Dieser Rahmen ist ebenfalls vorstellbar. Bleibt natürlich die Frage, wie es dann mit Preisen und Verfügbarkeiten einer PS5 Pro oder New Xbox Series X aussieht – nach der bisherigen Erfahrung kann man dann 2026 eine der beiden Konsolen im Fachmarkt oder online erstehen.