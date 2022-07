PlayStation 5: Neues Feature soll für geringere Latenz sorgen

Neues PS5-Update bringt ALLM-Optionen: Hier findest du sie

Das neueste Update für Sonys PlayStation 5 soll eine Option liefern, die es uns erlaubt, am Auto Low-Latency Modus herumzuschrauben. Außerdem soll die System-Performance erneut verbessert werden.Bei ALLM handelt es sich genau genommen um eine Funktion, die die Kommunikation zwischen eurem Fernseher und eurer PlayStation 5 verbessern soll. Per HDMI 2.1 angeschlossene Geräte wechseln so automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Vor allem für Games, in denen extrem schnelle Reaktionsgeschwindigkeiten gefragt sind, dürfte das neue Feature des PS5-Updates von Vorteil sein.Sucht ihr das ALLM-Feature nach dem PS5-Update vergeblich, helfen wir euch natürlich weiter: In den "Einstellungen" der Next-Gen-Konsole findet ihr den Menüpunkt "Bildschirm und Video". Hier entscheidet ihr euch für die "Videoausgabe" und schon seid ihr bei den "ALLM"-Optionen angelangt. Diese unterscheiden sich noch einmal zwischen "Automatisch", bei welchem während des Spielens selbstständig ALLM aktiviert wird, und "Aus", wobei es das Feature lediglich aktiviert, wenn ihr Spiele mit VRR ( Variable Bildwiederholrate, die ebenfalls erst dieses Jahr für die PS5 eingeführt wurde ) spielt.Voraussetzung dafür ist allerdings, dass euer Fernseher ALLM und HDMI 2.1 oder höher unterstützt, sonst bringt euch die Funktion eher weniger. Neuere TV-Geräte sind jedoch meist mit beiden Features ausgestattet und dank ihrer Performance-Modi ohnehin darauf ausgelegt, für eine niedrigere Latenz beim Spielen zu sorgen.Ansonsten wurde wie bei den meisten vergangenen PS5-Updates auch wieder die System-Performance optimiert, um das Spielerlebnis allgemein zu verbessern und flüssiger zu gestalten, beispielsweise, was Ladezeiten angeht. Alle Änderungen findest du im offiziellen Changelog des Updates , wo du es für den Fall, dass es sich nicht automatisch installiert, auch noch einmal herunterladen kannst.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover