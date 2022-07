Playstation 5: US-Klage wegen verstecktem Hardware-Fehler

Beweisführung per Amazon und Reddit

Gibt es Aussicht auf Erfolg?

Der Hard- und Software-Hersteller Sony sieht sich in den USA einer Klage gegenüber. Laut der Klägerin wurde in der PlayStation 5 wissentlich ein schwerer Hardware-Fehler versteckt und verschwiegen.Christina Trejo aus dem US-Staat Illinois hat Ihrer Meinung nach herausgefunden, dass sich in der Playstation 5 ein Fehler versteckt, der dazu führt, dass sich die Konsole mitten im Spiel einfach und ohne Vorwarnung ausschaltet.Laut der Gerichtsunterlagen bemängelt die Klägerin, dass "der Defekt die Fähigkeit der Benutzer, Videospiele zu spielen, beeinträchtigt und die Hauptfunktion und den allgemeinen Gebrauch der PS5 gefährdet". Als Beweise kommen zahlreiche Nutzerrezensionen von Amazon und Erfahrungsberichte einiger Reddit-User auf den Tisch.Hier schreiben verschiedene Zocker von dem angeführten Problem und führen weiter aus, dass die Playstation 5 in einigen Fällen nach dem ungewollten Ausschalten sogar gar nicht mehr ins Leben zurückzuholen ist. Für Frau Trejo ein ganz klares Zeichen dafür, dass Sony bei der Herstellung der Playstation 5 einen gravierenden Fehler gemacht hat, diesen aber nicht offen kommuniziert oder Ersatzgeräte für betroffene Spieler zur Verfügung stellt.Hardware-Fehler in Spielekonsolen sind keine Seltenheit. Aktuell sieht sich auch Nintendo einer Klage gegenüber, denn das Drift-Problem der JoyCons ist aktuell immer noch nicht behoben – eine Einigung steht hier aus. Der wohl denkwürdigste, schwere Fehler in der Architektur einer Spielekonsole, war in der Xbox 360 zu finden. Der Red Ring of Death befeuert bis heute zahllose Memens und weckt bei nicht wenigen Spielern böse Erinnerungen.Damals musste Microsoft eine Milliarde Dollar bereitstellen, um das Austauschprogramm zu finanzieren. Die neue Klage gegen Sony wird aller Wahrscheinlichkeit verhallen, da der Anteil der betroffenen Nutzer einfach zu klein ist, um hier groß aufzuschlagen.Wie sieht es bei eurer Playstation 5 aus? Schnurrt sie wie ein Kätzchen oder gibt sie bei diesen Temperaturen auch mal nach und schaltet sich einfach aus?