Playstation 5: Neue Firmware-Beta mit 1440p-Auflösung und mehr

Die Neuerungen in der Übersicht

Aktuell rollt Sony eine Beta-Firmware des kommenden Updates für die PlayStation 5 ( ab 480,00€ bei kaufen ) aus. Neben einer Unterstützung von 1440p-Auflösung gibt es noch weitere neue Funktionen für die Spielekonsole.Von vielen Spielern lange gewünscht, erfüllt Sony die Bitte nach einer Möglichkeit eine 1440p-Auflösung für die PS5 auszuwählen. Im Rahmen der neuen Firmware-Beta, die einem ausgewählten Kreis an Spielern zum Testen zur Verfügung steht, gibt es allerdings noch weitere Features, wie etwa eigene Ordner oder einen Testfunktion für den 3-D-Sound der Kopfhörer.Wählt man 1440p als Auflösung aus, wird das erst kürzlich implementierte VRR-Feature automatisch ausgestellt.Sony betont zwar, dass nicht alle neuen Funktionen der aktuellen Firmware-Beta auch den Sprung in die finale Version schaffen könnten, gibt aber gleichzeitig eine Übersicht der nun verfügbaren Möglichkeiten:Die Beta-Version der Firmware für die PS5 unterstützt die HDMI-Videoausgabe mit 1440p, sodass Spieler eine zusätzliche visuelle Einstellung auf kompatiblen PC-Monitoren und Fernsehern auswählen können. Wenn das Spiel Rendering mit 1440p unterstützt, dann kann eine native Ausgabe mit 1440p auf dem Anzeigegerät wiedergegeben werden.Wenn man ein Spiel mit einer höheren nativen Auflösung wie z. B. 4K spielt, dann kann man von verbessertem Anti-Aliasing durch Supersampling auf eine Ausgabe mit 1440p profitieren. Man kann überprüfen, ob das HDMI-Gerät kompatibel ist, indem man in den Systemeinstellungen unter "Bildschirm und Video" die Option "Ausgabe mit 1440p testen" auswählt.In der Spielebibliothek kann man jetzt Spielelisten erstellen, die das Organisieren der Spiele noch einfacher machen. Zum Starten geht man zur Registerkarte [Deine Sammlung] und wählt [Spieleliste erstellen] aus. Nun können Spiele ausgewählt werden, die zur Spieleliste hinzugefügt werden sollen und kann dann einen Namen für die Liste auswählen.Bis zu 15 Spielelisten und 100 Spiele pro Spieleliste sind möglich. Alle Spiele in der Registerkarte "Deine Sammlung" der Spielebibliothek können einer Spieleliste hinzugefügt werden, einschließlich Disc-, Digital- und Streaming-Titel. Dasselbe Spiel kann auch mehreren Spielelisten hinzugefügt werden.Mann kann nun den Unterschied zwischen 3D- und Stereo-Audio auf demselben Bildschirm anhören und vergleichen und dann die bevorzugte Einstellung festlegen.Wenn ein Spiel fortgesetzt wird, werden laufende Aktivitäten häufig oben im Spielmenü hervorstechend angezeigt, um es so einfach und schnell wie möglich zu gestalten, wieder dorthin zu gelangen, wo man aufgehört hat.Die komplette Liste der Neuerungen findet ihr an dieser Stelle Letztes aktuelles Video: KonsolenCover