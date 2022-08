PlayStation 5: Amazon setzt jetzt auf Einladungen

PS5 bei Amazon kaufen: So funktioniert das Einladungssystem

Die PlayStation 5 bleibt auch zwei Jahre nach Markteinführung weiterhin Mangelware. Wer sie kaufen möchte, muss besonders schnell reagieren. Doch jetzt will Amazon ein wenig Abhilfe schaffen.Denn wer es sich vielleicht zur Aufgabe gemacht hat, selbst eine PS5 ergattern zu wollen, kann nicht einfach in den Laden spazieren. Noch immer ist sie vielerorts ausverkauft und wenn sich eine neue Lieferung online ankündigt, ist diese für gewöhnlich in Sekundenschnelle wieder weg. Dabei kommen einem besonders oft sogenannte Scalper in die Quere, die sich mit allerlei faulen Tricks große Kontingente sichern, um diese gewinnbringend weiterzuverkaufen. Amazon möchte dem nun ein Riegel vorschieben – und zwar mit Einladungen.Wer aktuell bei Amazon eine PlayStation 5 shoppen will, kann sie sich nicht einfach in den Warenkorb legen. Stattdessen gibt es jetzt die Option, eine Einladung anzufordern. Ein simpler Klick auf den entsprechenden Button genügt und dann heißt es erst einmal abwarten.Im Anschluss heißt es: „Als Nächstes verifizieren wir Ihr Konto. Die Einladung hängt von mehreren Faktoren ab, sodass wir die Wartezeiten nicht vorhersagen können. Wenn Sie eingeladen werden, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, der 72 Stunden gültig ist.“Eine Prime-Mitgliedschaft soll dafür nicht mehr notwendig sein, nachdem man zuvor diese noch vorausgesetzt hatte. Scalper sollte es damit schwerer gemacht werden, Einheiten der Konsole anderen wegzuschnappen. Zugleich erhalten all jene eine Chance, die während der Arbeitszeiten keine Gelegenheit haben, schnell mal online nach neuen Drops Ausschau zu halten.Welche Kriterien Amazon bei der Konto-Überprüfung genau berücksichtigt, sind indes nicht bekannt. Die PS5 hat sich jedenfalls bislang mehr als 20 Millionen Mal verkauft , wobei der Spieleabsatz rückläufig ist.