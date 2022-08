PlayStation 5: Sony plant angeblich großen Showcase im September

Sony-Showcase: Welche Higlights zur PS5 erwarten uns?





I don’t know 100% it’s true. But that’s the date I just got told too. pic.twitter.com/cxHREcAdsT



— Nick  (@Shpeshal_Nick) August 22, 2022

Bekanntermaßen ist Sony bei der diesjährigen Gamescom nicht mit einem eigenen Stand bei der Messe vertreten . Anhänger werden aber Gerüchten nach trotzdem in den Genuss einer großen Präsentation kommen.Schon seit einigen Wochen rumort es jedenfalls innerhalb der Branche. Und die Hinweise verdichten sich jetzt ganz aktuell, dass Sony ein großes Showcase in petto hat. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dann steht im September ein Event rund um Sony Interactive Entertainment auf dem Programm. Zwar soll auch noch der verbleibende August im Raum stehen, doch mehreren nicht bestätigten Quellen zufolge deutet so einiges auf den 8. September.Bei Twitter hat unter anderem Xbox Era-Mitgründer Nick Baker zu der Sache einige Nachrichten veröffentlicht, in denen er sich auf nicht näher genannte Kontakte bezog. Dabei wird ersichtlich, dass mehrere Personen unabhängig voneinander zu denselben Schlüssen kommen.Von offizieller Seite aus gibt es derweil noch kein Statement. Dass das Showcase tatsächlich im September stattfinden wird, ist allerdings durchaus naheliegend – schließlich fand schon 2021 ein solches im gleichen Monat statt. Über die Inhalte der Präsentation kann wiederum nur spekuliert werden. Neue Infos und Bildmaterialien zu bereits angekündigten Spielen wie zum Beispiel God of War Ragnarök oder Marvel's Spider-Man 2 sind dabei ebenso wahrscheinlich wie einige Neuankündigungen.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover