PlayStation 5: Sony erhöht Preis aufgrund von Inflation und anderen Faktoren

PS5: Preiserhöhung ab sofort

Es ist immer noch nicht einfach, an eine PlayStation 5 zu kommen. Jetzt gesellt sich zur ohnehin schon schwierigen Verfügbarkeit auch noch ein sich erhöhender Verkaufspreis dazu.Das teilte Sony jüngst auf dem eigenen PlayStation-Blog mit. Als Grund für diese „schwierige Entscheidung“ gibt das Unternehmen die weltweit schwierige ökonomische Situation an, mit einer hohen Inflationsrate und widrigen Währungstrends. Diese Umstände würden Druck auf die Industrie erzeugen und die Kundschaft treffen.Sony nach sind die erhöhten Preise ab sofort aktiv, lediglich in Japan sollen sie erst ab dem 15. September greifen. Außerdem sind die USA als einziger Markt (noch) nicht davon betroffen, wofür jedoch kein Grund kommuniziert wurde.Für hiesige Gamerinnen und Gamer sind natürlich die Preise für den EU-Markt relevant. Hier wird diezu Buche schlagen. DieDer Vollständigkeit halber sind nachfolgend alle Preiserhöhungen in allen betroffenen Märkten einmal aufgelistet:PS5 mit Ultra HD Blu-ray Laufwerk – 549,99 EuroPS5 Digital Edition – 449,99 EuroPS5 mit Ultra HD Blu-ray Laufwerk – 479,99 PfundPS5 Digital Edition – 389,99 Pfund(ab dem 15. September 2022)PS5 mit Ultra HD Blu-ray Laufwerk – 60,478 Yen (inkl. Steuern)PS5 Digital Edition – 49,478 Yen (inkl. Steuern)PS5 mit Ultra HD Blu-ray Laufwerk – 4,299 YuanPS5 Digital Edition – 3,499 YuanPS5 mit Ultra HD Blu-ray Laufwerk – 799,95 Australische DollarPS5 Digital Edition – 649,95 Australische DollarPS5 mit Ultra HD Blu-ray Laufwerk – 14,999 Mexikanische PesosPS5 Digital Edition – 12,499 Mexikanische PesosPS5 mit Ultra HD Blu-ray Laufwerk –649,99 Kanadische DollarPS5 Digital Edition – 519,99 Kanadische DollarAusgewählte weitere Märkte in bestimmten Regionen, die nicht aufgelistet sind, könnten trotzdem die Preiserhöhung erhalten. Sony Interactive Entertainment betonte abschließend, dass die oberste Priorität nach wie vor die bessere Verfügbarkeit der PS5 habe.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover