PlayStation 5: Zwei neue verbesserte Modelle bereits im Handel

Was wurde an den neuen PS5-Modellen verbessert?

Neues Modell mit neuem Chip? – Release hierzulande noch unbestimmt





Taiwanese news outlet with spotty track record Digitimes: Sony aims for a PS5 redesign for 2Q or 3Q 2022: https://t.co/ASb1oWa3gM (paywall: and yes, I am subscribed)



It says the next PS5 will come with a "new semi-customized" 6nm CPU from AMD.



5nm is said to be too costly.



— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) May 6, 2021

In Australien sind zwei überarbeitete Modelle der PlayStation 5 auf den Markt gelangt. Sie wurden bereits vor wenigen Monaten in Japan registriert und warteten seitdem auf ihren Verkaufsstart.Während sich dieser in Japan noch auf den 15. September belief, also dem Tag, an dem die PlayStation 5 ihre Preiserhöhung "feiern" soll , sind die verbesserten Versionen bereits seit der letzten Woche in Down Under erhältlich. Dies fand Press Start im Gespräch mit Einzelhändlern sowie Käufern, die die Geräte bereits erworben hatten, jüngst heraus.Bei den verbesserten Modellen der PS5 handelt es sich genau genommen um die Versionen CFI-1202B (Digital) und CFI-1202A (Disc-Version). Vertraut man den Angaben des australischen Blattes, so erkennt man die Veränderungen allem voran am Gewicht der Konsolen. Diese seien um mehrere hunderte Gramm leichter geworden, was sich dadurch aber genau geändert hätte, ist bislang nicht bekannt.So kommt es, dass die Digital Edition der neuen Modelle ganze 200 Gramm weniger wiegt als das vorherige Modell und sogar ein halbes Kilo leichter geworden ist, wenn man sie mit der Launch-Version der PlayStation 5 vergleicht. Bei der Disc-Version zeichnet sich ein ähnliches Bild ab, wiegt sie mit 3,9 Kilogramm doch immerhin 300 Gramm weniger als das Modell aus 2021 und sogar 600 Gramm weniger als ihr Launch-Modell 2020 noch auf die Waage brachte.Schon seit einiger Zeit hält sich die Vermutung, bei den neuen PS5-Modellen könnte auch ein frischer AMD-Chip verbaut sein. Dieser dürfte aber wenn überhaupt die Effizienz, mit der der Prozessor arbeitet, betreffen und nicht die Performance der Konsole selbst.Ob dies auch bereits bei den neuen PS5-Modellen, die nun den australischen Markt erreicht haben, der Fall ist, erfahren wir wohl spätestens in den kommenden Wochen. Wann es auch bei uns die überarbeiteten Versionen der PlayStation 5 zu kaufen gibt, ist bislang ebenfalls unklar. Indes plant Sony wohl bereits ein großes Showcase im September abzuhalten.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover