PlayStation 5: Neues Software-Update bringt 1440p-Support & mehr

PS5-Update: Endlich 1440p-Unterstützung an Bord

Verbesserung für die Spielebibliothek: Die Gamelists

Spannende Social-Features

Sony liefert mit dem neuen System-Update der PlayStation 5 endlich einige heißersehnte Funktionen. Unter anderem dabei: Der 1440p-Support, die bislang noch auf der Next-Gen-Konsole fehlte.Im offiziellen PlayStation-Blog geben die Entwickler einen Ausblick auf die neuen Features, die wir mit dem Update nutzen können. Vor allem die Anpassungen an der Spielebibliothek oder die Share Screen-Funktion klingen vielversprechend.Das neueste PS5-Update sorgt dafür, dass Besitzer eines Monitors, der keine Ausgabe in 4K liefert, ein gestochen scharfes Bild auf ihrer PlayStation 5 genießen können. In den Systemeinstellungen findet ihr unter dem Punkt "Bildschirm und Video" nun eine Auflösung von 1440p als Option. Am besten wählt ihr sie aus, wenn ihr Spiele vorrangig auf einem entsprechenden 1440p-Monitor zockt.Das Feature kommt mit der Möglichkeit, hohe Bildfrequenzen von 120 Hz oder mehr im 1440p-Modus zu verwenden, vorausgesetzt, euer Monitor verfügt über die nötige Technik. Die variablen Bildfrequenzen, auch VRR genannt, lassen sich jedoch leider nicht nutzen. Grund dafür ist ein fehlendes FreeSync-Feature auf der PS5.Mit den Gamelists habt ihr endlich eine Möglichkeit, eure Bibliothek auf der PS5 vernünftig zu verwalten. Gleich 15 Listen könnt ihr parallel erstellen, die sich wiederum mit bis zu 100 Titeln füllen lassen. So kommt das beliebte Ordner-Feature der PS4 zumindest in ähnlicher Form zurück und es ist nun möglich, verschiedene Listen, beispielsweise für die Sortierung nach Genre oder für Titel, die du noch offen hast, anzulegen.Zu den bereits angesprochenen Neuerungen erwarten euch mit dem PS5-Update auch noch einige spannende Social-Features, die Sony im Zuge des PlayStation Blogs anpreist. So können wir beispielsweise eine Bildschirmfreigabe erfragen, mit der wir Partymitglieder darum bitten, ihr Gameplay für uns zu streamen. Dafür ruft ihr die Sprach-Chat-Karte auf, wählt das entsprechende Partymitglied aus und bittet per "Bildschirmfreigabe anfragen" einen Blick auf den Screen eures Mitspielers.Darüber hinaus ist es möglich, einem Partymitglied direkt über eine Mitteilung im Spiel beizutreten, sobald ihr euch der Gruppe anschließt. Dazu kommen Sticker und Sprachnachrichten, die wir in der Game Base an unsere Gruppen senden können.Zusätzlich gibt es einige frische PS App-Funktionen sowie die Möglichkeit, die YouTube-Suche über Sprachbefehle zu bedienen. Wenn euch der gesamte Funktionsumfang des neuesten PS5-Updates interessiert, empfehlen wir euch einen Blick in den offiziellen PlayStation Blog zu werfen. Und welche "Gratis"-Games euch mit PS Plus im September erwarten , verraten wir euch an anderer Stelle.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover