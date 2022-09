Playstation 5: YouTuber stellt DevKit der Konsole vor

Anschlüsse, Features und mehr

Das dürfte Sony nicht gefallen: YouTuber Macho Nacho ist in den Besitz eines PS5-Entwickler-Kits gekommen und zeigt das Design und die Funktionen der seltenen Hardware ausführlich in einem Video.Das Design des Entwickler-Kits der Playstation geisterte schon lange vor dem offiziellen Look der Verkaufsversion durch das Internet. Zuerst ging man davon aus, dass auch die finale Version der Konsole dieses ungewöhnliche Aussehen mit sich bringen könnte – daraus wurde bekanntlich nichts.YouTuber Mach Nacho hat sich auf Umwegen eine der Entwickler-Konsolen besorgt und zeigt in seinem Video ausführlich, wie die Kiste aussieht, welche Anschlüsse vorhanden sind und macht ein großes Geheimnis aus einem Fach unterhalb der Konsole.Aus Sicherheitsgründen hat er verschiedene Daten, wie etwa die Seriennummer und weitere, verräterische Details abgeklebt, damit Sony ihm nicht auf die Schliche kommt. Besonders ungewöhnlich ist der in die Entwickler-Konsole eingebaute Bildschirm, der während des Abspielens einer frühen Version des Spiels, weitere Inhalte anzeigt.Auch hier muss der YouTuber die Anzeigen unkenntlich machen, um nicht entdeckt zu werden. Zum Schluss folgt der Anschluss des Dev-Kits an einen Fernseher und die dann aufploppenden Menü werden ebenfalls kurz gezeigt.