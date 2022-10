PlayStation 5: Neues God of War Ragnarök-Bundle mit Video angekündigt

PS5-Bundle: Disc-Version kommt mit God of War Ragnarök-Download

Spieleschmiede Sony kündigt kurzerhand ein neues PlayStation 5-Bundle für den nächsten Monat an. Es soll zum Release von God of War Ragnarök erscheinen und das Spiel direkt mitliefern.Angekündigt wurde dies im Zuge eines neuen Videos, in welchem die immersive Welt von God of War Ragnarök auf der Next-Gen-Konsole genauestens unter die Lupe genommen wird. Ein Detail des neuen PS5-Bundles überrascht dabei allerdings.Denn obwohl es sich bei der Konsole, die mit dem God of War Ragnarök-Bundle verkauft wird, um die Disc-Version der PS5 handelt, gibt es das Spiel nur als digitalen Download-Code mit dazu. Am 9. November erscheint God of War Ragnarök und somit auch das entsprechende Bundle.Zu den angesprochenen immersiven Features, mit denen God of War Ragnarök euch auf der PS5 in seinen Bann ziehen will, gehören neben einer atemberaubenden 4K-Auflösung auch eine präzise 3D-Audio oder das haptische Feedback der neuen DualSense-Controller. Für letzteren zeigte ein frisches Patent von Sony völlig neue Pläne Letztes aktuelles Video: KonsolenCover