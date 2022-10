PlayStation 5: Der unglaubliche Preis des DualSense Edge + Release-Termin enthüllt

DualSense Edge: Dreimal so teuer wie ein normaler Controller

DualSense Edge Wireless-Controller

Geflochtenes USB-Kabel

2 Standardkappen

2 hohe Rundkappen

2 niedrige Rundkappen

2 halbrunde Rücktasten

2 Hebelrücktasten

Steckergehäuse

Schutztasche

Das kann der DualSense Edge

Enthüllt hatte Sony den DualSense Edge schon vor zwei Monaten : Der Pro-Controller soll den bereits beliebten DualSense in Sachen Features sogar noch überbieten.Ein paar der Extra-Funktionen hatte man bei der ersten Ankündigung ebenfalls vorgestellt, hielt sich mit Details wie dem Preis oder dem Release-Termin des Gamepads aber noch zurück. Nun ist die Katze aus dem Sack: Der Deluxe-Controller für die PlayStation 5 erscheint am 26. Januar 2023 und kostet unfassbare 239,99 Euro.Damit ist der DualSense Edge rund 100 Euro teurer als der Xbox Elite-Controller, der sich in seiner Funktion als bessere Alternative zum normalen Gamepad wohl am besten als Vergleich heranziehen lässt, und gleich dreimal so teuer wie ein regulärer DualSense. Der Lieferumfang des DualSense Edge sieht dem offiziellen PlayStation-Blog zufolge so aus:Immerhin: Es steckt also eine ganze Menge drin in dem gut geschnürten Paket. Ob das den Preis von rund 240 Euro allerdings rechtfertigt oder ob für ein immersiveres Gaming-Erlebnis doch der schon sehr gut ausgestattete DualSense-Controller reicht, das muss am Ende natürlich jeder für sich selbst entscheiden.Es zählen aber vor allem die inneren Werte, weshalb Sony interessierte Spieler noch einmal über die verschiedenen Funktionen des DualSense Edge aufklären möchte. Demnach können Tastenbelegungen neuzugeordnet werden, es gibt eine Feinabstimmung der Stick- und Trigger-Empfindlichkeit sowie eine „einmalige“ Benutzeroberfläche.Darüber hinaus kann zwischen mehreren Steuerungsprofilen gewechselt werden und die im Umfang enthaltenen Stickkappen- und Rücktasten-Sets bieten die Möglichkeit, den Controller noch weiter zu personalisieren.Sollten euch die ersetzbaren Stickmodule mal in die Brüche gehen, könnt ihr ab dem Release-Termin des DualSense Edge am 26. Januar jederzeit eine neue Ladung für 24,99 Euro nachbestellen.Vorbestellbar ist das Luxus-Gadget dann genau wie die ersatzbaren Stickmodule ab dem 25. Oktober exklusiv über direct.playstation.com . Ab dem 23. Februar 2023 findet ihr das gute Stück aber auch im regulären Handel.