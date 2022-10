PlayStation 5: DualSense Edge-Controller ab heute vorbestellbar

PlayStation 5 DualSense-Controller: Hier könnt ihr ihn vorbestellen.





Zubehör und Funktionen

DualSense Edge Wireless-Controller

Geflochtenes USB-Kabel

2 Standardkappen

2 hohe Rundkappen

2 niedrige Rundkappen

2 halbrunde Rücktasten

2 Hebelrücktasten

Steckergehäuse

Schutztasche

Mit dem DualSense Edge bringt Sony seinen ersten hauseigenen Pro-Controller auf den Markt. Ab heute könnt ihr ihn vorbestellen, ehe er dann im Januar des nächsten Jahres sein Release feiert.Noch immer nicht ganz unstrittig bleibt dabei sein Preis: Mit stolzen 239,99 Euro schlägt er zu Buche, was den DualSense Edge damit etwa 100 Euro teurer als den Xbox Elite-Controller und rund drei mal so teuer wie einen handelsüblichen Controller macht.Aktuell könnt ihr den DualSense Edge-Controller lediglich bei Sony selbst vorbestellen. Nur der PlayStation Direct Store führt den Pro Controller für die PS5 derzeit an.Bewegt ihr euch aktuell in den Store, gelangt ihr dabei zunächst in eine eigene Warteschlange. Bist du an der Reihe, so sorgt ein Signalton dafür, dass du deinen Einsatz nicht verpasst. Befindest du dich beim Surfen gerade in einem anderen Tab, so erscheint ein Popup mit dem Hinweis, dass dir jetzt noch zehn Minuten bleiben, um den Vorgang fortzusetzen.Natürlich gibt es zum Preis von über 200 Euro einiges mehr als nur den DualSense-Controller für eure PlayStation 5. So sieht der Lieferumfang wie folgt aus:Und auch bei seinen Funktionen geizt der neue Pro-Controller für die PS5 nicht. Frei anpassbare Tastenbelegungen, eine Feinabstimmung der Stick- und Trigger-Empfindlichkeit sowie eine neue Benutzeroberfläche gehören nur zu einem Teil seiner Features. Über Profile und anpassbare Tasten-Sets habt ihr zudem die Möglichkeit, ihn frei nach euren Wünschen weiter zu personalisieren.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover