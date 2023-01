PlayStation 5: Sony enthüllt neuen Controller Project Leonardo

Sony: Project Leonardo verspricht barrierefreie Spielerfahrung

Noch kein Preis oder Release-Termin bekannt

Ende Januar erscheint zwar bereits der sündhaft teure DualSense Edge, doch Sony hat offenbar noch einen weiteren Controller für die PlayStation 5 parat: Project Leonardo.Das frisch auf der Consumer Electronics Show 2023 enthüllte Gamepad ist vollständig auf Spieler mit Behinderungen ausgelegt und soll etwaige Barrieren beim Spielen so weit wie möglich aus dem Weg schaffen. Mit einem zweiminütigen Video auf YouTube und einem Eintrag auf dem hauseigenen Blog stellte man den neuen Controller nun umfassend vor.Während sich das erwähnte Video vor allem um Statements von den bei der Entwicklung involvierten Experten dreht, gibt es auf dem PlayStation Blog einige Bilder vom Project Leonardo-Controller zu sehen. Optisch ist das Barrierefreiheits-Gamepad eine runde, flach aufliegende Scheibe mit mehreren Tasten sowie einer Möglichkeit zum Anschluss eines Joysticks.Wie man im weiteren Verlauf erläutert, können alle Tasten an individuelle Bedürfnisse angepasst und programmiert werden: Mehrere Tasten können die gleiche Funktion innehaben oder eine Taste mehrere auf einmal. Weil alle Teile des Controllers frei abnehmbar, austauschbar und kombinierbar sind, sind Spieler in der Lage ein möglichst ideales Layout zu gestalten.Mit bis zu drei Steuerungsprofilen können unterschiedliche Arten des Spielens gespeichert und dann jederzeit wieder verwendet werden. Project Leonardo sei alleine verwendbar, in Kombination mit einem weiteren Leonardo-Controller oder einem regulären DualSense. Mit vier 3,5mm-mm-AUX-Ports besteht außerdem die Möglichkeit, weiteres Zubehör an den Controller anzuschließen.Mit den unterschiedlichen Tastenkombinationen soll Project Leonardo an jede Handform anpassbar sein, damit Spieler mit egal welcher Behinderung ein möglichst barrierefreies Spielerlebnis genießen können. Dass der neuartige Controller liegt, hat natürlich auch einen Grund: Weil Project Leonardo nicht gehalten werden muss und damit keine zusätzliche Belastung darstellt, sind deutlich längere Spielesessions möglich.Während man bei der Enthüllung von Project Leonardo allerlei Details zur Ausstattung und den Einsatzmöglichkeiten verriet, hielt sich Sony in Sachen Erscheinungstermin und Kostenpunkt noch zurück. Aktuell kann also nur spekuliert werden, ob der neuartige Controller auch in Sachen Preis barrierefrei wird oder eher mit dem DualSense Edge um den teuersten First Party-Controller konkurriert.Bis Sony in dieser Hinsicht genaueres verrät, könnte es allerdings noch ein wenig dauern. Wie es auf dem Blog heißt, befinde sich Project Leonardo nämlich aktuell in der Entwicklung. Um dabei alles richtig zu machen, sammle man „weiterhin wertvolles Feedback von der Community“. In Zukunft wolle man dann aber weitere Informationen teilen, inklusive „des Zeitplans für die Markteinführung“.