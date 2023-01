PlayStation 5: Konsolen-Knappheit soll der Vergangenheit angehören

Sony: "Jeder, der eine PS5 haben möchte, sollte es nun leichter haben"





Also confirmed today: December was the biggest month ever for PS5 console sales, bringing the total to more than 30 million units sold worldwide.



Thanks for playing, everyone – 2023’s gonna be a great year!



— PlayStation (@PlayStation) January 5, 2023

PSVR2 steht in den Startlöchern

30 Millionen verkaufte Exemplare weltweit und bald soll jeder eine problemlos kaufen können: Auf der CES 2023 in Las Vegas lobt sich Sony selbst für die PlayStation 5.Die Konsole, die erstmals im November 2020 erschien, hatte es bislang nicht ganz so einfach. Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie sowie Produktionsengpässen und Lieferkettenschwierigkeiten war die Konsole bislang jedoch nicht so einfach im Einzel- und Onlinehandel zu bekommen. Das soll sich laut Jim Ryan, seines Zeichen CEO von Sony Interactive Entertainment, nun ändern.Zumindest ließ das Ryan, so schreibt es das US-Magazin The Verge , während der Pressekonferenz von Sony anlässlich der CES 2023 verlauten. "Jeder, der eine PS5 haben möchte, sollte es von nun an viel leichter haben, eine solche bei den Einzelhändlern weltweit zu finden", heißt es von Ryan. Ob dem tatsächlich so ist, bleibt aber noch abzuwarten.Aktuell ist der Fall zumindest noch nicht in Gänze eingetreten. In Einzelgeschäften vor Ort ist es weiterhin selten, dass eine PlayStation 5 verfügbar ist. Online sieht es schon etwas besser aus, aber auch hier muss man teilweise immer noch schnell sein, um sich eine der begehrten Konsolen zu sichern. Meistens bekommt man sie auch nur in speziellen Bundles, wie etwa zuletzt mit God of War Ragnarök Ob sich die Situation nun in den nächsten Wochen und Monaten ändert, wird die Zeit zeigen. Sony zumindest gibt sich optimistisch und glaubt daran, dass die Zeit der Engpässe vorbei sei.Trotz der Lieferschwierigkeiten ist die PlayStation 5 über zwei Jahre nach Release und einer Preiserhöhung auf Erfolgskurs. Weltweit konnte Sony laut eigenen Angaben über 30 Millionen Konsolen verkaufen und neue Hardware steht bereits bevor.Am 22. Februar erscheint die PlayStation VR 2 inklusive zahlreichen Exklusiv-Spielen , um euch in die virtuelle Realität abzuholen. Darüber hinaus lässt Sony an einem neuen Controller namens Project Leonardo arbeiten , der das Spielen barrierefreier gestalten soll.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover