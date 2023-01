PlayStation 5: Schäden durch vertikale Ausrichtung? Neues Statement schafft Klarheit

PlayStation 5: Entwarnung für neue Geräte – doch keine Schäden durch vertikale Position





Here goes nothing:

There was a critical misunderstanding on our end when we thought TheCod3r said the Liquid Metal problem happened on unopened, in-box PS5s. What he said (and meant) was PS5s that had not been opened (the actual console!) by other repair shops prior to him.

(1/2)



— Wololo (@frwololo) January 9, 2023





The problem is still real AFAIK, but there is *no evidence* that it happens on consoles that have been sitting in their box. That part was a complete misunderstanding on our end.



The damage is done, but I have updated the article (pending cache refresh)https://t.co/jx0ngLqR41



— Wololo (@frwololo) January 9, 2023

Erst vor wenigen Tagen machten Berichte die Runde, die Besitzer der PlayStation 5 in Aufruhr versetzten: Angeblich sorgt eine vertikale Ausrichtung der PS5 für Schäden.Dies behauptete ersten Berichten zufolge zumindest 68Logic, der einen Hardware-Reperatur-Shop führt. Ihm zufolge würde das flüssige Metall, das zur Kühlung der APU verwendet wird, Schuld an möglichen Folgen für die PS5 tragen. Nachdem er in seiner Werkstatt auf einige Fälle gestoßen war, in denen die Substanz aus ihrem Behälter ausgelaufen war und sich auf dem Mainboard der PS5 zu verteilen begann, traf er die trügerische Annahme.Wololo, eines der Portale, die zuerst über die vermeintliche Feststellung des Hardware-Experten berichteten , ruderte nun jedoch mit einem Statement gewaltig zurück. So gäbe es "keine Beweise" dafür, dass das Problem bei PlayStation 5-Konsolen auftritt, die frisch aus der Verpackung kommen und bislang nicht geöffnet wurden.Würde die PS5 seit dem Kauf normal funktionieren und sei sie noch nicht geöffnet worden, um sie beispielsweise zu reparieren, bestünde auch in einer vertikalen Position keine Gefahr für die Konsole. Wurde das Gerät allerdings erst kürzlich repariert und somit seine schützende Hülle entfernt, sollte man bei der Wahl der Aufstellung durchaus Vorsicht walten lassen.Um eine PS5 überhaupt öffnen zu können, bedarf es ohnehin spezieller Werkzeuge, wie auch schon PlayStation-Ingenieur Yasuhiro Ootori vor einigen Jahren demonstrierte. Ein Spezialschraubendreher wie beispielsweise ein Torx T8 sei nötig, um an das empfindliche Innere der Sony-Konsole zu gelangen.Solltet ihr also im Besitz einer gebrauchten PlayStation 5 sein, die bereits geöffnet wurde, stellt ihr sie wohl sicherheitshalber erst einmal trotzdem waagerecht auf. Ein Kauf einer solchen dürfte in der Zukunft im Übrigen aber sowieso nicht mehr nötig sein, denn wie Jim Ryan erklärt, sei es mit der Knappheit der PS5 im Jahre 2023 endgültig vorbei. Letztes aktuelles Video: KonsolenCover