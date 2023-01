PlayStation 5: System-Update 7.00 soll Discord und PS5-Streaming bringen

PlaySation 5: System-Update 7.00 mit Discord und Streaming

Release und Beta von Update 7.00

Kaum gibt es ein neues System-Update für die PlayStation 5, tauchen Gerüchte zum nächsten Update auf. Angeblich soll Version 7.00 nach langer Wartezeit zwei wichtige Features hinzufügen.Dies berichtet der in der Regel gut informierte Insider Tom Henderson unter Berufung auf anonyme Quellen. Diese sollen ihm bereits vorab verraten haben, welche neuen Funktionen im kommenden große System-Update für die PlayStation 5 stecken und für wann der Release geplant ist.Gemäß Tom Henderson (via Insider Gaming ) wird das Systemupdate 7.00 für die PlayStation 5 die schon vor langer Zeit angekündigte Discord-Integration beinhalten. Während auf der Xbox One und Xbox Series X | S bereits seit vielen Monaten Discord unterstützt wird , herrscht auf der aktuellen Sony-Konsole diesbezüglich noch eine Leere. Nach dem Update soll sich das aber ändern und auch PlayStation-Spieler in den Genuss der alternativen Voice-Chat-Möglichkeit kommen.Discord soll aber nicht die einzige Neuerung bleiben. Mit dem vermeintlichen Update ist es dann angeblich möglich, PlayStation 5-Spiele über die Cloud zu streamen. Dadurch müsst ihr die Spiele nicht zuvor herunterladen und spart den entsprechenden Festplattenspeicher.Bislang steht die Funktion nur für Spiele zur Verfügung, die auf einer älteren Konsolengeneration erschienen sind. Die PS5-Möglichkeit soll laut Henderson intern unter dem Namen "Cronus" laufen und zum Release nur für Abonnenten von PlayStation Plus Premium verfügbar sein.Das große System-Update für die PlayStation 5 ist gemäß Hendersons Aussagen für den März geplant. Genauer gesagt soll der Release am 8. März 2023 erfolgen, sofern sich an den Plänen Sonys nichts mehr ändert. Über dieses Datum hat Henderson bereits in der Vergangenheit berichtet Zuvor soll es aber noch eine Betaphase geben. Bereits in wenigen Tagen soll der geschlossene Test beginnen und bis zum 30. Januar 2023 laufen. Zuvor könnt ihr jedoch erst einmal das aktuelle System-Update 6.50 für die PlayStation 5 herunterladen , mit dem die Sony-Konsole für den DualSense Edge bereit gemacht wird.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover