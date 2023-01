PlayStation 5: Sony verspricht ab sofort bessere Verfügbarkeit der Konsole

PlayStation 5: Kratos‘ Axt in London markiert Ende der Konsolenknappheit





Breaking News - A GIANT Leviathan Axe spotted in London.



Reports claim Kratos is furiously mashing Triangle in Midgard right now. #LiveFromPS5 pic.twitter.com/lWFYABPzl6



— PlayStation UK (@PlayStationUK) January 30, 2023

In diesen Varianten könnt ihr die PlayStation 5 aktuell kaufen

Seit ihrem Release im November 2020 hat sich diemillionenfach verkauft und fehlt trotzdem noch in vielen Haushalten. Sony zufolge soll sich das jetzt ändern.verkündete der Konsolenhersteller, dass das schneeweiße Aushängeschild nunsein werde und wies auch auf die Einzelhändler hin, bei denen die PlayStation 5 bislang Mangelware war. Mit einer neuen Marketingkampagne will man das versprochenenun noch einmal hervorheben.Auf dem offiziellen PlayStation Blog bedankt man sich noch einmal für die Treue und Geduld der Fans und freut sich verkünden zu können, dass alle interessierten Spieler es nun deutlich leichter haben sollten, wenn sie eine PlayStation 5 kaufen wollen. Dabei verweist man natürlich erneut auf den hauseigenen PlayStation Direct-Store Die weiter unten aufgeführten Konsolen-Bundles können auch tatsächlich in den Einkaufswagen geschoben werden und sollen dann innerhalb von fünf Werktagen ankommen. Allerdings scheint die bessere Verfügbarkeit noch nicht auf der ganzen Welt etabliert worden zu sein: Im Blogeintrag hebt man speziell die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Belgien und Luxemburg hervor.Die bessere Konsolenverfügbarkeit feierte man auch mit einer besonderen Werbeaktion. Auf Twitter zeigte Sony mehrere Bilder von der gigantischen Leviathan-Axt, die Fans noch bis heute Abend in London bewundern können. Man rate aber davon ab, Kratos‘ Waffe anzuheben, wenn man den grimmigen Gott nicht wütend machen will.Auch wenn Sony mit breiterer Verfügbarkeit wirbt, sind im Direct Store längst nicht alle PlayStation 5-Bundles zu haben. Die normale Variante mit einem Controller ohne Spiel ist weiterhin ausverkauft, ihr habt aber andere Möglichkeiten, euch die begehrte Konsole zu sichern: Die reguläre PS5 mit Laufwerk und zwei DualSense Controllern für 609,99 Euro zum Beispiel.Oder das Bundle mitfür 619,99 Euro, sodass ihr mit eurer frisch ausgepackten Konsole gleich das neue Abenteuer von Kriegsgott Kratos erleben könnt. Die Variante ohne Laufwerk bekommt ihr dagegen auch ganz ohne Extras für 449,99 Euro im Direct Store. Falls ihr unsicher seid, ob ihr wirklich mit Ragnarök eure PlayStation 5 einweihen wollt, empfehlen wir noch einmal