PlayStation 5: Neues Update bringt langersehntes Feature noch heute

Noch heute bekommt dieein brandneuesaufgespielt, das endlich das wohl spannendste-Feature freischalten soll: seinen Sprachchat. Doch das Beta-Update der PS5 hat noch mehr zu bieten.Dazu zählt unter anderem eine erweiterte Barrierefreiheit, oder aber der VRR-Support für 1440p. Es gibt allerdings einen Haken dabei, denn das Update steht noch nicht für jeden in den Startlöchern.Im Zuge eines hauseigenen Blog-Eintrages verrät uns Sony, was es mit dem neuen Beta-Update der PS5 auf sich hat. Wie der Name allerdings bereits verrät, handelt es sich bei diesem um eines, welches exklusiv für Teilnehmer der Testphase zur Verfügung steht. Seid ihr für diese nicht angemeldet gewesen, müsst ihr euch also noch etwas länger gedulden, ehe das offizielle Update 7.00 für die PlayStation 5 veröffentlicht wird.Die vermutlich interessanteste Neuerung im Beta-Update dürfte sich in der endlich eingeführten Sprachchat-Funktion von Discord auf der PS5 finden. Mit der seid ihr künftig in der Lage, sogar plattformübergreifend mit euren Mitspielern über die PlayStation zu kommunizieren. Um das Feature zu nutzen, geht ihr folgendermaßen vor:Öffnet zunächst die Einstellungen und navigiert euch zum Punkt "Benutzer und Konten" Hier angelangt wählt ihr den Reiter "Verbundene Dienste". Entscheidet euch nun dazu, euer Discord-Konto zu verbinden. Bestätigt eure Verknüpfung ganz einfach, indem ihr den ausgespielten QR-Code mit eurem Smartphone einscannt, oder loggt euch über die PlayStation selbst über den Punkt "Browser verwenden" ein.Leider kommt die Einführung des Sprachchats von Discord nicht ganz ohne Umwege. Wie bereits von den Xbox-Konsolen bekannt, ist es bislang leider nicht möglich, den Voice-Chat direkt über eure PlayStation 5 zu starten. Stattdessen müsst ihr jedes Mal die Discord-App auf eurem Handy oder auf eurem PC dafür nutzen.Eine weitere durchaus sinnige Ergänzung findet sich in den kabellosen Updates für Sonys DualSense-Controller. Zuvor gelangten diese nach dem Download über ein USB-Kabel auf das Gamepad. Mit dem Update funktioniert dies in Zukunft auch ohne, dass ihr den Controller mit eurer PS5 über ein Kabel verbinden müsst.Solltet ihr eure PlayStation 5 nicht mit einem Fernseher, sondern stattdessen mit einem Monitor, der unter einer 1440p-Auflösung läuft, verwenden, genießt ihr schon bald die Unterstützung der variablen Bildwiederholrate, kurz VRR. Dafür ist lediglich ein HDMI 2.1-Anschluss nötig.Neben den genannten Anpassungen wurde auch die Barrierefreiheit von Sonys Spielekonsole verbessert. So optimiert man mit dem Update zunächst die Screenreader-Funktion, indem man seine Navigation verbessert. Diese gibt euch künftig genauere Informationen dazu, wo ihr euch gerade zwischen mehreren Elementen befindet und in welche Richtung ihr euch bewegen könnt. Darüber hinaus bietet die Webseiten-Ansicht nun einen Rahmen, der sich um den aktuell vorgelesenen Abschnitt windet.Zu guter Letzt widmet Sony sich noch der Benutzerfreundlichkeit der PS5. So soll die Bildschirmfreigabe beispielsweise jetzt direkt über das Profil möglich sein und ihr könnt über den Party-Chat direkt einem Spiel beitreten, sofern euch dies erlaubt ist.Außerdem zeigt der Spiele-Hub nun an, welcher von euren Freunden das Spiel ebenfalls besitzt, es gerade spielt oder einfach nur online ist. Screenshots und Clips sollt ihr künftig manuell in die PS5-App hochladen können und der Datentransfer von Nutzer- oder Spielinformationen, Speicherständen und Einstellungen zwischen zwei PS5-Konsolen soll via LAN oder dem lokalen WLAN-Netzwerk ermöglicht werden.Obendrein könnt ihr für unterstützte Multiplayer-Titel schon bald Voreinstellungen vornehmen, die darüber entscheiden, wer an eurer Session teilnehmen darf. Die Spielebibliothek wird um eine Sortier- und Filterfunktion erweitert, wobei man PS VR als Plattform ergänzend hinzufügt.Wann das neue PS5-Update die Beta-Phase verlässt und für alle Spieler zur Verfügung steht, verrät Sony bislang leider nicht. Die Neuerungen werden zunächst auf Herz und Nieren überprüft, so dass sich bis zum offiziellen Release noch einige Features verändern können. Insidern zufolge könnte es allerdings