PlayStation 5: Nur 3 Einstellungen sorgen für ein noch besseres Spielerlebnis

PlayStation 5: 3 Einstellungen im System, die sich besonders lohnen

Installationsort für PS4-Spiele auswählen

Standard-Schwierigkeit festlegen

zwischen Performance- und Resolution-Modus wählen

Spoiler-Warnungen aktivieren

Pop-Up-Benachrichtigungen anpassen

Remote Play aktivieren, um auch auf anderen Plattformen zu zocken

automatische Trophäen-Aufnahmen deaktivieren

Privatsphäre-Einstellungen

Hintergrundmusik ein- oder ausschalten

HDR aktivieren

Ruhemodus ein- oder ausschalten

Control Center anpassen

#1 Performance- oder Resolution-Modus?

Öffne die Einstellungen deiner PlayStation 5. Navigiere dich zum Punkt „Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen”. Hier wählst du die „Spielvoreinstellungen“ aus. Entscheide dich im nächsten Schritt für den „Leistungsmodus“, wenn du auf die Performance besonderen Wert legst. Andernfalls kannst du an dieser Stelle auch den „Auflösungsmodus“, also den Resolution Mode, auswählen.

#2 Spoiler-Warnungen aktivieren

Navigiere dich in die allgemeinen Einstellungen der PS5. Hier angelangt, entscheidest du dich für den Bereich „Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen“. Scrolle etwas weiter nach unten und setze den Haken unter dem Punkt „Spoilerwarnungen“ bei „Vor Spielespoilern warnen“.

#3 Die richtigen HDR-Einstellungen

Öffne die Einstellungen deiner PS5. Entscheide dich für den Punkt „Bildschirm und Video“. Wähle hier „Videoausgabe“ und im Anschluss „HDR“ aus. Nun kannst du einige Einstellungen vornehmen, beispielsweise, ob HDR immer eingeschaltet sein soll, oder wie der Kontrast oder die Helligkeit unter HDR ausfallen soll.

Dieist seit über zwei Jahren auf dem Markt und. Habt ihr euch für die Next-Gen-Konsole entschieden, könnt ihr mit ein paar einfachennoch mehr aus ihr herausholen.Natürlich ist sie auch frisch aus der Verpackung kommend direkt einsatzbereit und lässt sich ganz ausgezeichnet zum Zocken neuester Videospieltitel nutzen. Doch mit etwas Fein-Tuning im System der PS5 sorgt ihr für ein wirklich optimales Spielerlebnis. Welche Optionen dabei eine besondere Rolle spielen, erfahrt ihr bei uns.Zwar kommt Sonys Spielekonsole bereits von Haus aus mit einigen sinnvollen Settings daher, dennoch lohnt es sich, einmal selbst einen Blick in die Einstellungen der PS5 zu werfen. Habt ihr den Setup-Prozess, der euch beim ersten Einrichten einer neuen PlayStation erwartet, bereits durchlaufen, könnt ihr selbstverständlich auch nachträglich noch einmal Hand anlegen.Eine kleine Vorauswahl der meisten Einstellungen, bei denen es sich lohnen kann, etwas herumzuspielen, zeigen wir euch mit der nachfolgenden Übersicht:Besonders die Wahl zwischen dem Performance- und dem Resolution-Modus, aber auch die Aktivierung der vor Spoilern schützenden Warnungen dürften dabei besonders interessant sein, weswegen wir im späteren Verlauf näher auf sie eingehen wollen. Wie ihr die HDR-Einstellungen anpasst, verraten wir natürlich ebenfalls.Nützlicherweise lässt euch die PS5 in ihren Einstellungen selbst darüber entscheiden, ob ihr beim Zocken Gebrauch vom leistungssteigernden Performance-Modus oder dem detailverliebten Resolution-Modus macht. Legt ihr Wert auf ein besonders flüssiges Gameplay, könnt ihr mit ersterem einige geringfügige Grafikeinbußen in Kauf nehmen, um so eine stabilere Wiedergabe Hardware-hungriger Titel zu erzielen.Der Performance-Modus der PS5 stellt eine schnellere Refresh-Rate an erste Stelle, während der Resolution-Modus für die optisch aufhellenden Raytracing-Effekte oder eine höhere Pixel-Anzahl sorgt. Viele PS5-Spieler raten allerdings dazu, zu Gunsten der flüssigen Darstellung einige grafische Abstriche zu machen. Ihr könnt in vielen Titeln zwar auch direkt im Spiel entscheiden, welcher Modus euch lieber ist, den einfachsten Weg stellt allerdings die übergreifende Vorauswahl in den PS5-Einstellungen dar.Natürlich sehen auch anspruchsvolle PlayStation 5-Spiele, nachdem du den Performance-Modus aktiviert hast, nicht aus, als kämen sie aus dem letzten Jahrhundert. Lediglich aufwändige Lichtreflexionen oder sich bewegende Wasserflächen werden etwas vereinfacht dargestellt und ähnlichen Frame-Fressern geht es an den Kragen.Vor allem für Liebhaber von großen Geschichten dürften die sogenannten Spoiler-Warnungen in den Einstellungen der PlayStation 5 spannend sein. Denn wer weiß schon gerne vor dem Ende eines Story-Spiels, wie dieses ausgeht und welche Wendungen uns erwarten könnten. Aktiviert ihr die hilfreichen Warnungen, seid ihr zunächst auf der sicheren Seite und bewahrt euch davor, euer Spielerlebnis zu ruinieren.Einmal eingestellt, werden mögliche Spoiler, auf die ihr auf eurer PlayStation 5 trefft, mit einem gut sichtbaren Label markiert und verräterische Inhalte ausgeblendet. Und so findet ihr die Spoiler-Warnungen auf der PS5:Leider funktioniert das coole Feature nur bei modernen PS5-Spielen, bei älteren müsst ihr über die drei vertikalen Punkte neben jedem Titel "Unfollow" auswählen.Zu guter Letzt kann es hilfreich sein, in den Einstellungen der PS5 für die richtigen HDR-Settings zu sorgen. Dies gelingt mit ein paar Schritten und ist nur nötig, sollte euer Fernseher auch in der Lage sein, Inhalte in der High Dynamic Range auszuspielen. Ist dies der Fall, könnt ihr vor allem hinsichtlich der Helligkeit und dem Kontrast noch etwas nachjustieren, um das Bild perfekt an euren Fernseher anzupassen.Völlig gleich, ob Neubesitzer oder alter Hase: Die von uns vorgestellten Einstellungen für die PS5 dürften sich für nahezu jeden Gamer lohnen. Von der ersteren Sorte dürfte es so viele wie nie geben, immerhin behauptet Sony, fast ein Drittel der PS5-Spieler soll keine PlayStation 4 genutzt haben. Insidern zufolge gilt einLetztes aktuelles Video: KonsolenCover