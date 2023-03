PlayStation 5: Neues Systemupdate 7.0 ist jetzt verfügbar und bringt Discord-Sprachchat

PlayStation 5 Update 7.0: Das steckt drin

VRR: Die Option der variablen Bildwiederholrate gibt es nun auch für die 1440p-Auflösung. Voraussetzung ist jedoch ein HDMI 2.1-Anschluss.

DualSense Controller: Updates für den PS5-Controller können fortan auch kabellos übertragen werden. Ihr müsst dafür nicht mehr unbedingt das Eingabegerät mit einem Kabel an die Konsole anschließen.

Leichterer Zugriff auf PS4-Speicherdaten, wenn ihr ein Spiel auf der PS5 spielt

Vereinfachter Datentransfer zwischen zwei PS5-Konsolen

Verbesserter Screenreader, der nun detaillierte Hinweise liefert

Manuelles Hochladen von Aufnahmen in die PlayStation App

Neue Kachel mit "Freunde, die spielen" und neues Party-Chat-Symbol "Spiel beitreten"

