PlayStation 5: Auf 3 einfachen Wegen die Akkulaufzeit des Controllers verlängern

Gemeinsam mit dererschien auch derund bis heute zählt er zu den hochwertigsten Gamepads auf dem Markt. Dabei bietet er einzigartige Features wie beispielsweise das haptische Feedback oder aber die adaptiven Trigger.Doch die fortschrittlichen Funktionen machen sich vor allem in der Batterielaufzeit bemerkbar. Aus diesem Grund stellen wir euch drei einfache Möglichkeiten vor, mit denen ihr demeine zweite Luft verschafft.Mittlerweile ist der PS5 Controller etwas mehr als zwei Jahre auf dem Markt. Grund genug für Sony, den ursprünglichen DualSense Wireless Controller um eine Pro-Variante mit dem, zu ergänzen. Doch in einem Punkt schwächeln beide PS5 Controller: Der Akku kann schon nach wenigen Stunden des Zockens den Geist aufgeben.Vertraut man den Angaben des Herstellers, soll der PS5 Controller-Akku rund zwölf bis 15 Stunden durchhalten. In der Realität sieht dies aber etwas anders aus: Wie viele Spieler und auch wir in unserem Test zum DualSense Edge berichten, entspricht eine Akkulaufzeit von fünf bis zehn Stunden eher der Wahrheit. Zieht man in Betracht, dass die vergleichbaren Controller-Modelle der Konkurrenz um Microsoft und Nintendo etwa 25 Stunden brauchen, ehe sie geladen werden müssen, ist das schon etwas enttäuschend.Doch keine Sorge: Natürlich müsst ihr nun nicht gleich das Gamepad wechseln und euch mühselig umgewöhnen. Mit ein paar einfachen Handgriffen hält der PS5 Controller-Akku viel länger durch und ihr werdet in spannenden Spiele-Sessions nicht länger von einer dringenden Ladepause unterbrochen. Drei simple Settings helfen, die Batterielaufzeit der DualSense-Modelle zu verlängern.Zwar liegt der Reiz im haptischen Feedback darin, euch noch tiefer in euere spannenden Spiele eintauchen zu lassen, dennoch saugt das immersive Feature den Akku eures PS5 Controllers im Eiltempo leer. Könnt ihr also darauf verzichten, geht wie folgt vor:Ähnlich geht es auch bei den adaptiven Triggern, die ihr im selben Menü ebenfalls anpassen könnt. Sie beanspruchen mehrere Hardware-Komponenten des PS5 Controllers und damit auch seines Akkus. Trennt ihr von ihnen, sorgt dies für eine merkbar längere Batterielaufzeit des Players.Die Beleuchtung der DualSense-Controller frisst ebenfalls unnötig kostbare Akkulaufzeit, die ihr lieber anderswo investiert. Ausschalten könnt ihr sie leider nicht vollständig, allerdings lässt sich ihre Helligkeit stark dimmen:Auch, wenn die eingebauten Lautsprecher des PS5 Controllers sich in manchen Spielen als besonders hilfreich erweisen dürften, leeren sie seinen Akku schneller als dir lieb sein dürfte. Wie bei der Beleuchtung auch könnt ihr die Batterie eures PlayStation Pads mit en paar wenigen Handgriffen in den Einstellungen langfristig schonen. Dabei geht ihr folgendermaßen vor:Neben den Tipps, wie ihr die Akkulaufzeit eures PS5 Controllers ganz einfach verlängern könnt, haben wir natürlich noch weitere spannende Themen parat. Zum Beispiel verraten wir euch drei ebenso einfache Möglichkeiten,. Und wie ihrwollen wir euch natürlich ebenfalls nicht vorenthalten.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover