PlayStation 5: Verbesserte Pro-Version mit Raytracing-Fokus soll 2024 erscheinen

PS6 nicht vor 2028

Kommt eineoder nicht? Gerüchte gab es dazu bereits viele, die jeweils unterschiedliche Auffassungen hatten. Nun heißt es erneut: Eine PS5 Pro soll sich bei Sony in Entwicklung befinden.Dies behauptet der in der Regel recht zuverlässige Insider Tom Henderson, der die Informationen aus vertraulichen Quellen erfahren haben möchte. Demnach arbeitet Sony derzeit an einem neuen Modell der aktuellen PlayStation 5, welches mit einem abnehmbaren Disc-Laufwerk erscheinen soll. Zusätzlich soll sich außerdem eine technisch verbesserte Pro-Version anbahnen.Erstmals im September 2022 berichtete Tom Henderson, dass. Dies soll die Produktion erleichtern, da man zukünftig nur eine Version herstellen müsste, anstatt wie bisher zwei verschiedene Editionen.und bekräftigte, dass sich ein weiteres PS5-Modell in Arbeit befinden würde, aber keine klassische PlayStation 5 Pro.Nun heißt es von Henderson bei Insider Gaming , dass doch eine PS5 Pro zusätzlich zu dem neuen geplanten Standard-Modell existiert. Die Pro-Versionerscheinen und offenbar dem Namen gerecht ein Stück weit mehr Leistung bieten, als die aktuelle PS5-Konsole. Zwar gibt es laut Henderson noch keine Details, aber basierend auf einem kürzlich entdecken Patent des PlayStation-Architekten Mark Cerny könnte die PS5 Pro vor allem mehr Raytracing-Leistung bieten.Bestätigt sind all diese Infos natürlich nicht. Sony hält sich angesichts der zahlreichen Gerüchte weiterhin zurück und fokussierte sich zuletzt auf die. Ob also weitere PS5-Editionen tatsächlich geplant sind, bleibt schlussendlich nur abzuwarten.Rein zeitlich gesehen würde eine aktualisierte PlayStation 5 aber sehr wohl passen. Die PlayStation 4 Pro erschien seinerzeit rund drei Jahre nach dem Originalmodell, im Falle der PlayStation 5 Pro wären es vier Jahre. Und ein richtiger Nachfolger der PlayStation 5 ist auch noch längst nicht in Sichtweite.Gemäß Henderson soll eine PlayStation 6 nicht vor 2028 erscheinen. Sollte sich das bewahrheiten, dann würden zwischen der PlayStation 5 und dem Nachfolger gut acht Jahre liegen – eine durchaus realistische Zeitspanne für eine gesamte Konsolengeneration.Allerdings handelt es sich dabei wie gesagt vorerst nur um Gerüchte. Und apropos Spekulation: Angeblich soll, bei dem zweite Phase der Konsole eingeläutet werden soll. Dieses Event könnte Sony gewiss nutzen, um zumindest die PS5 mit abnehmbaren Laufwerk anzukündigen, sofern diese wirklich existiert.Letztes aktuelles Video: KonsolenCover