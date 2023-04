PlayStation 5: Konsole + Resident Evil 4 Remake bei MediaMarkt und Saturn zum Bestpreis

PlayStation 5: Mega-Bundle mit Resident Evil 4 Remake im Angebot

Wer sich anlässlich der Veröffentlichung vomendlich einezulegen will, der kommt jetzt bei zwei großen Elektronikhändlern zum Zug.Beiundgibt es Sonys schneeweiße Spielekonsole nämlich aktuell in einem Bundle mit dem Resident Evil 4 Remake zum Sonderpreis:werden für das Päckchen fällig, womit ihr ganze 50 Euro gegenüber dem Einzelkauf spart. Schließlich kostet die PS5 mittlerweile satte 549,99 Euro und die Horror-Neuauflage verkauft Capcom ebenfalls zum Vollpreis.Auch wenn die PlayStation 5 seit ihrem Release im November 2020 noch immer nur einezu bieten hat, ist sie auf dem Konsolenmarkt für viele die erste Wahl. Wer also grafisch reduzierte PlayStation 4-Spiele leid ist, für den dürfte einmittlerweile in Frage kommen – vor allem, weil man die PlayStation 5 endlich auch normal im Laden kaufen kann.Zusammen mit dem Resident Evil 4 Remake bekommt ihr im aktuell bei MediaMarkt und Saturn verfügbaren Bundle auch gleich eine Neuauflage, die dasbeeindruckend unter Beweis stellt.aber auch abseits von Grafik, DualSense-Features und Ladezeiten punkten können.Solltet ihr euch für den Kauf des Pakets bestehend aus Konsole und Spiel entscheiden, haben wir natürlich auchfür euch. Und falls ihr das Original bereits kennt, dürften euchinteressieren, die das Spiel vom Original unterscheiden.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.